Beren Saat'in yüzündeki değişim dikkat çekti! Görenler sormadan edemedi... ''Estetik mi, filtre mi?''

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Bihter karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Beren Saat son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmiyle gündeme gelmişti.

Yer aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim şimdi de son pozlarıyla sosyal medyanın diline düştü.

Yüzü olduğu marka için poz veren Beren Saat'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Beren Saat'in pozları kısa sürede gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'yüz değiştirmiş', 'estetik mi, filtre mi?', 'sana ne olmuş?', 'bu kim?', 'Instagram hesabı çalınmış' gibi yorumlar yapıldı.