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Beren Saat'in yüzündeki değişim dikkat çekti! Görenler sormadan edemedi... ''Estetik mi, filtre mi?''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.10.2024 09:49
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen ve tekrar bölümleriyle de gündemden düşmeyen Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Bihter karakteri ile hafızalarımıza kazınan Beren Saat şimdi de son paylaşımıyla gündemde. Ünlü isim yüzü olduğu marka için poz verdi ve yüzündeki değişim dikkat çekti. Beren Saat'i görenler ''Estetik mi, filtre mi?'' diye sormadan edemedi.

Beren Saat'in yüzündeki değişim dikkat çekti! Görenler sormadan edemedi... ''Estetik mi, filtre mi?''

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Bihter karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Beren Saat son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmiyle gündeme gelmişti.

Yer aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim şimdi de son pozlarıyla sosyal medyanın diline düştü.

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Yüzü olduğu marka için poz veren Beren Saat'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Beren Saat'in pozları kısa sürede gündem oldu.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'yüz değiştirmiş', 'estetik mi, filtre mi?', 'sana ne olmuş?', 'bu kim?', 'Instagram hesabı çalınmış' gibi yorumlar yapıldı.

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Beren Saat
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