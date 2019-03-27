Beren Saat'ten boşanma tepkisi! Kenan Doğulu ile boşanıyorlar mı?

Beren Saat, dün akşam Nişantaşı'nda Netflix dizisi Atiye'nin setinden çıkarken görüntülendi.

Çekimlerin 4 gün önce başladığını söyleyen Beren Saat, “Çok güzel gidiyor, keyifli gidiyor” dedi. Beren Saat'e Atiye dizisinde yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür eşlik ediyor.

Beren Saat'in bir süredir eşi Kenan Doğulu ile boşanacağı hatta boşanma tarihinin bile belli olduğu konuşuluyor. İkili bu konu hakkında pek açıklama yapmasa da Beren Saat boşanma iddialarına ilk kez yanıt verdi.

Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile hakkında çıkan “boşanma” iddialarına “Doğru değil, öyle bir şey yok” diyerek yalanladı.



