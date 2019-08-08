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Beren Saat ve Kenan Doğulu ilişkisini Aslı İşler mi bozdu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 11:19 | Son Güncelleme

Uzun süredir boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu ilişkisiyle ilgili yeni iddia... İddialara göre daha önce Aslı Enver ve Murat Boz ilişkisini bozmakla suçlanan oyuncu Aslı İşler şimdi de Saat ve Doğulu çiftinin ilişkisini bozmakla suçlanıyor.

Beren Saat ve Kenan Doğulu ilişkisini Aslı İşler mi bozdu?

Bir süredir boşanacakları iddia edilen Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti hakkında iddialar bitmiyor. 2. Sayfa’nın haberine göre; Beren Saat- Kenan Doğulu’nun arasına Aslı İşler girdi.

Beren Saat ihaneti sosyal medyadan gelen mesajla öğrendi İhanet sonrası yıkılan Beren Saat, Kenan Doğulu ile arasına mesafe koydu. Aslı İşler; Beren Saat ile Kösem Sultan dizisinde birlikte oynamıştı. Sıkı Kenan Doğulu hayranı olan Aslı İşler’in daha önce Aslı Enver ve Murat Boz ayrılığında da etkili olduğu iddia edilmişti.

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Beren Saat’in Kenan Doğulu için “Masumiyetini kaybettin” açıklaması da iddialara göre ihanet iddiaları sonrası paylaşıldı.

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Aslı İşler Beren Saat ve Kenan Doğulu Beren Saat Beren Saat instagram

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