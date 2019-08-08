Beren Saat ve Kenan Doğulu ilişkisini Aslı İşler mi bozdu?

Bir süredir boşanacakları iddia edilen Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti hakkında iddialar bitmiyor. 2. Sayfa’nın haberine göre; Beren Saat- Kenan Doğulu’nun arasına Aslı İşler girdi.

Beren Saat ihaneti sosyal medyadan gelen mesajla öğrendi İhanet sonrası yıkılan Beren Saat, Kenan Doğulu ile arasına mesafe koydu. Aslı İşler; Beren Saat ile Kösem Sultan dizisinde birlikte oynamıştı. Sıkı Kenan Doğulu hayranı olan Aslı İşler’in daha önce Aslı Enver ve Murat Boz ayrılığında da etkili olduğu iddia edilmişti.

Beren Saat’in Kenan Doğulu için “Masumiyetini kaybettin” açıklaması da iddialara göre ihanet iddiaları sonrası paylaşıldı.

