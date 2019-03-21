MAGAZİN

Beren Saat'ten boşanma haberleri sonrası ilk paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.03.2019 15:53 | Son Güncelleme

Oyuncu Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile 28 Mart Perşembe günü evliliğini bitireceği yönündeki haberler sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Beren Saat'ten boşanma haberleri sonrası ilk paylaşım

Beren Saat’in geride bıraktığımız aydan bu yana eşi Kenan Doğulu ile boşanacağı yönünde çıkan haberler, içinde bulunduğumuz gün yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programında verilen haberle bir üst basamağa çıktı.

Canlı yayında verilen haberde çiftin dört yıl önce Amerika’da gerçekleştirdiklerini evliliklerini sonlandırmak üzere 28 Mart günü mahkemeye gideceği söylendi. Çiftin yakın çevresinden gelen iddialara dayandırılarak yapılan bu haber sonrasında Beren Saat cephesinden bir sosyal medya paylaşımı geldi. Şubat ayından bu yana hesabından eşiyle ilgili evlilik fotoğraflarını kaldıran ve birbirinden ilginç paylaşımlar yapan Saat, ilk defa bugün çıkan boşanma haberleri sonrasında yabancı takipçilerinden gelen mesajı hesabından paylaştı. Mesajın içeriğindeki satırlar adeta haberi doğrular nitelikte…

İşte Beren Saat’in hesabından paylaştığı o satırlar:

“Merhaba Beren! Zaten bunu bildiğini biliyorum, ama zaman zaman hatırlatmak iç açıcı olabilir. Sizi seviyoruz, sizi destekliyoruz ve her zaman sizi bekliyor olacağız. Hayatta hiçbir şey sonsuza dek sürmez, ne mutluluk ne de acı. Duygusal olarak bir kayaya çarptığında, bir sonraki adıma geçmenin yolu yerinden kalkmaktır. Geçecek, zaman her şeyle ilgilenecek. Sana çok büyük bir kucaklama gönderiyoruz”

beren


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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat kenan doğulu

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