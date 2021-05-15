Berfu ve Eser Yenenler çiftinin karantina halleri

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, sürpriz aşklarını Haziran 2019'da nikah masasına taşımıştı. Çift, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Mart ayında da ikinci oğullarını kucağına alan çift bir kez daha anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

Kısa süre önce ikinci çocukları dünyaya gelen Eser ve Berfu Yenenler çifti karantina döneminde esprili paylaşımlarına devam ediyor.

Çift şimdi de “İdeal karı-koca ilişkimizde bugün” başlığıyla sosyal medyadan eğlenceli bir video yayınladı.



