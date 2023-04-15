MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berfu Yenenler Aile'deki 'Gelin maaşını' ti'ye aldı! Eşi Eser Yenenler'e damat maaşı yatırdı

Berfu Yenenler Aile'deki 'Gelin maaşını' ti'ye aldı! Eşi Eser Yenenler'e damat maaşı yatırdı

15.04.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisindeki 'Gelin maaşı' ödemesi sosyal medyada ti'ye alınmaya devam ediliyor. Son olarak Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den de güldüren bir video geldi. Yenenler eşi Eser Yenenler'e damat maaşı adıyla para yolladı ve bu anı kayda aldı.

Aile dizisiyle gündeme gelen "Gelin maaşı" ödemesi sosyal medyada oldukça konuşuldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Berfu Yenenler bu defa Aile dizisine gönderme yaptığı bir videoyu takipçileri ile paylaştı.

Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'e damat maaşı gönderdi ve bu anları yayınladı.

ESER YENENLER'E DAMAT MAAŞI

Berfu Yenenler'in damat maaşı yatırma günü yazarak paylaştığı video sosyal medyada beğeni topladı ve birçok isimden de yorum geldi.

eser yeenler

Berfu Yenenler'in eşi Eser Yenenler'e 89 kuruşluk bir ödeme yaptığı görüldü. İkili arasındaki diyalog izyenleri güldürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tulumunun içine hiçbir şey giymedi! Göğüs dekoltesiyle mest etti Tulumunun içine hiçbir şey giymedi! Göğüs dekoltesiyle mest etti
Sütyen giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştıSütyen giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştı
Eski sevgilinin paylaşımı imalı bulunduEski sevgilinin paylaşımı imalı bulundu
Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler Serenay Sarıkaya aile Kıvanç Tatlıtuğ ele

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...

Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kızılay açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kızılay açıklaması!

Herkes altın fiyatlarını konuşurken gümüşten sürpriz atak

Herkes altın fiyatlarını konuşurken gümüşten sürpriz atak

'Çok akıllı bir iddia değil! Normal bir insan bunu söyleyemez'

'Çok akıllı bir iddia değil! Normal bir insan bunu söyleyemez'

Yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE uzaya fırlatıldı

Yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE uzaya fırlatıldı

Madeni Türk Lirası’nda ağırlık değişti, otomatların ayarları şaştı!

Madeni Türk Lirası’nda ağırlık değişti, otomatların ayarları şaştı!

İlginizi Çekebilir

Sakalları nedeniyle eleştirilmişti! “Kendimi seksi hissediyorum”

Sakalları nedeniyle eleştirilmişti! “Kendimi seksi hissediyorum”

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.