Berfu Yenenler Aile'deki 'Gelin maaşını' ti'ye aldı! Eşi Eser Yenenler'e damat maaşı yatırdı

Aile dizisiyle gündeme gelen "Gelin maaşı" ödemesi sosyal medyada oldukça konuşuldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Berfu Yenenler bu defa Aile dizisine gönderme yaptığı bir videoyu takipçileri ile paylaştı.

Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'e damat maaşı gönderdi ve bu anları yayınladı.

ESER YENENLER'E DAMAT MAAŞI

Berfu Yenenler'in damat maaşı yatırma günü yazarak paylaştığı video sosyal medyada beğeni topladı ve birçok isimden de yorum geldi.

Berfu Yenenler'in eşi Eser Yenenler'e 89 kuruşluk bir ödeme yaptığı görüldü. İkili arasındaki diyalog izyenleri güldürdü.

