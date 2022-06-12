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Berfu Yenenler dolandırıldığını itiraf etti! Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

12.06.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berfu ve Eser Yenenler çifti son dönemlerde ev sahiplerinin kiraya yaptığı inanılmaz zamla gündeme gelmişti. Berfu Yenenler bu konu gündemdeyken sıklıkla dolandırıldıklarını itiraf etti. Berfu Yenenler bir buket çiçeğe bakın kaç TL ödemiş.

Berfu Yenenler dolandırıldığını itiraf etti! Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Berfu ve Eser Yenenler evde sürekli çekim yapıp sosyal medyada paylaştığı için ev sahibi tarafından ilginç bir tepki gördü. Ev sahibi evin değerini düşürdüğünü iddia ederek "Evimin yüzünü eskitiyorsunuz, bedelini ödeyin" dedi ve kirayı dört katına çıkarmaya çalıştı. Bunu kabul etmeyen çift gündem oldu.

Mıss Turkey 2015 dördüncü güzeli Berfu Yenenler, bu konularla gündemdeyken hayatıyla ilgili ilginç bir itirafta daha bulundu.

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çiftine ev sahibi şoku! Kirayı 4 katına çıkarınca...Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çiftine ev sahibi şoku! Kirayı 4 katına çıkarınca...

"UTANIP BIRAKAMADIM"

Tescilli güzel Berfu Yenenler, alışveriş yaptıkları birçok kişi tarafından dolandırıldıklarını itiraf etti. Sabah'ta yer alan habere göre; Eser Yenenler'in eşi açıklamasında şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde bir satıcıdan çiçek almak istedim. Elime bir buket aldım ve fiyatını sordum. Adam '500 lira' dedi ama bence fiyatı en fazla 100 liraydı. Elime aldığım için de utandım geri bırakamadım."

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Berfu Yenenler Eser Yenenler
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