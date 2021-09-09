Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çiftinden eleştirilere ilk yanıt geldi: Burası özgür bir ülke

Dün akşam Miss Turkey 2021'de sunuculuk yapan Berfu ve Eser Yenenler çiftinin arasında yaşanan "Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" konuşması epey tartışma yarattı.

Sosyal medyada çok eleştirilen Berfu Yenenler, “Televizyonda öpüşme görünce koşarak kanal değiştirmek zorunda olarak büyümedim ve burası özgür bir ülke. Eminim bu şakayı bir erkek yapsa bu kadar üzerinde durulmazdı. Kadın olarak bu şakayı yaptığım için hiç rahatsızlık hissetmiyorum.” dedi.

Berfu Yenenler’in açıklamasından sonra Eser Yenenler’den bir paylaşımda bulunarak eşine destek çıktı.

Eser Yenenler paylaşımında; “Ahlak bekçiliğini sakince bırakın ve gülün” yazdı.

