MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çiftinden eleştirilere ilk yanıt geldi: Burası özgür bir ülke

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çiftinden eleştirilere ilk yanıt geldi: Burası özgür bir ülke

09.09.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam gerçekleşen Miss Turkey 2021 töreninin sunuculuğunu üstlenen Berfu Yenenler, törende dile getirdiği, "Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" sözleri yüzünden eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, gelen eleştiriler hakkında ilk kez konuştu.

Dün akşam Miss Turkey 2021'de sunuculuk yapan Berfu ve Eser Yenenler çiftinin arasında yaşanan "Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" konuşması epey tartışma yarattı.

2

Miss Turkey 2021 finaline Berfu Yenenler'in Eser Yenenler'e yanıtı damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyorMiss Turkey 2021 finaline Berfu Yenenler'in Eser Yenenler'e yanıtı damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor

Sosyal medyada çok eleştirilen Berfu Yenenler, “Televizyonda öpüşme görünce koşarak kanal değiştirmek zorunda olarak büyümedim ve burası özgür bir ülke. Eminim bu şakayı bir erkek yapsa bu kadar üzerinde durulmazdı. Kadın olarak bu şakayı yaptığım için hiç rahatsızlık hissetmiyorum.” dedi.

3

Berfu Yenenler’in açıklamasından sonra Eser Yenenler’den bir paylaşımda bulunarak eşine destek çıktı.

4

Eser Yenenler paylaşımında; “Ahlak bekçiliğini sakince bırakın ve gülün” yazdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asena Atalay yıllar sonra ortaya çıktıAsena Atalay yıllar sonra ortaya çıktı
Korkutan tablo: Hızla yayılıyor! Nedeni yağışların artması mı?Korkutan tablo: Hızla yayılıyor! Nedeni yağışların artması mı?
Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Falakaya yatırılma teklifi yapıldı! ''Mesajla iknaya çalıştı''

Falakaya yatırılma teklifi yapıldı! ''Mesajla iknaya çalıştı''

"Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna yanıt

"Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna yanıt

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

ÖTV düzenlemesi yapıldı, benzinin fiyatı arttı

ÖTV düzenlemesi yapıldı, benzinin fiyatı arttı

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Getir, gayrimenkul işine de giriyor!

Getir, gayrimenkul işine de giriyor!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.