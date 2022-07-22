Bergen filmi, Arap sinemaseverlerden tam not aldı! “Tüm tahminleri aştı”

Hayat hikayesiyle herkesi etkileyen ve "Acıların Kadını" olarak bilinen müzisyen, arabesk şarkıcısı Bergen'in vefatının ardından 33 sene geçti. Mehmet Binay’ın yönetmenliğini, Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un senaryosunu üstlendiği Bergen filmi, ünlü arabesk şarkıcısı Belgin Sarılmışer’in acılarla dolu hayatını konu aldı. Başrolünde Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı filmde, Bergen’in sevdiği adam tarafından yüzüne kezzap atılması ve öldürülmesi kadına şiddete yönelik tartışmaları alevlendirirken yapım gişede rekor kırmıştı.

BÜYÜK BİR ÇIKIŞ YAKALADI

1980’li yılların arabesk müziğinin efsanevi sesi Bergen’in hayatını anlatan film, Suudi Arabistan , BAE, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Lübnan ve Umman'da gişe rekoru kırmaya devam ediyor. 16 Haziran’da Arap sinema seyircisinin beğenisine sunulan film, bu bölgelerde 300.000'den fazla izlenmeye ulaştı ve 4.8 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.

EN BAŞARILI TÜRK FİLMİ

Dubai merkezli katılımcı ve dağıtımcı Vox Cinemas, bölgede vizyona giren en başarılı Türk filminin Bergen olduğunu açıkladı. Majid Al Futtaim Cinemas'ın genel müdürü Toni El Massih tarafından yapılan açıklamada, “Bergen, bölgedeki film severlerin ilgisini gerçekten çekti ve tüm tahminleri aştı” dedi.



