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Bergen filmi, Arap sinemaseverlerden tam not aldı! “Tüm tahminleri aştı”

22.07.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Acıların Kadını” lakabıyla Türk arabesk dünyasının en güçlü kadın seslerinden biri olarak kabul edilen Bergen’in hayatını anlatan film, Türkiye’deki gişe rekorunun ardından şimdi de Arap seyircisinden tam not aldı. Türk sinemalarında 10 milyon doların üzerinde üzerinde hasılat elde eden film, şimdi Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Lübnan ve Umman’da rekora koşuyor.

Bergen filmi, Arap sinemaseverlerden tam not aldı! “Tüm tahminleri aştı”

Hayat hikayesiyle herkesi etkileyen ve "Acıların Kadını" olarak bilinen müzisyen, arabesk şarkıcısı Bergen'in vefatının ardından 33 sene geçti. Mehmet Binay’ın yönetmenliğini, Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un senaryosunu üstlendiği Bergen filmi, ünlü arabesk şarkıcısı Belgin Sarılmışer’in acılarla dolu hayatını konu aldı. Başrolünde Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı filmde, Bergen’in sevdiği adam tarafından yüzüne kezzap atılması ve öldürülmesi kadına şiddete yönelik tartışmaları alevlendirirken yapım gişede rekor kırmıştı.

BÜYÜK BİR ÇIKIŞ YAKALADI

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1980’li yılların arabesk müziğinin efsanevi sesi Bergen’in hayatını anlatan film, Suudi Arabistan , BAE, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Lübnan ve Umman'da gişe rekoru kırmaya devam ediyor. 16 Haziran’da Arap sinema seyircisinin beğenisine sunulan film, bu bölgelerde 300.000'den fazla izlenmeye ulaştı ve 4.8 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.

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EN BAŞARILI TÜRK FİLMİ

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Dubai merkezli katılımcı ve dağıtımcı Vox Cinemas, bölgede vizyona giren en başarılı Türk filminin Bergen olduğunu açıkladı. Majid Al Futtaim Cinemas'ın genel müdürü Toni El Massih tarafından yapılan açıklamada, “Bergen, bölgedeki film severlerin ilgisini gerçekten çekti ve tüm tahminleri aştı” dedi.

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