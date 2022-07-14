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2022 yılının en çok beğenilen filmleri, en iyi filmler! 2022'de en çok izlenen filmler!

14.07.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema sektörü pandemiyle beraber bir araya girmişti. Normalleşmenin başlamasıyla beyaz perdede hareketlilik başladı. Yılın yarısına gelindiğinde en çok izlenen yapımlar belli oldu. 2022'nin ilk yarısında zirvede Bergen yer aldı. Yerli yapımlar genel olarak ortalama 58,7'lik bir oran elde etti. Peki, izlenebilecek en iyi filmler hangileri? İşte 2022'nin en iyi filmleri...

2022 yılının en çok beğenilen filmleri, en iyi filmler! 2022'de en çok izlenen filmler!

Ajans Press’in Box Office Türkiye verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ilk 26 hafta sonunda 22 milyon 792 bin 452 seyirci sinema salonlarını doldurdu. 13 milyon 338 bin 164 kişi yerli yapımları tercih ederken 9 milyon 454 bin 288 kişi ise yabancı filmleri tercih etti. Sinema severler en çok beğenilen filmleri merak ediyor. Peki en çok hangi filmler izlendi? işte detaylar...

2022 YILINDA EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

1) Bergen

2022’nin ilk yarısında en çok izlenen yapım Bergen (5 milyon 462 bin 64) oldu. Arabeskin unutulmayan seslerinden biri olan Bergen'in hayatını anlatan filmde, Bergen olarak bilinen Belgin'in Ankara'dan Adana'ya, oradan da yaşadığı aşkın ardından ebediyete uzanan öyküsünü anlatıyor.

bergen

2) Kesişme-İyi ki varsın Eren

İkinci sırada Kesişme-İyi ki Varsın Eren (2 milyon 320 bin 616) yer aldı. Kesişme; "İyi ki Varsın Eren" filmi, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatıyor.

eren

3) Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (1 milyon 529 bin 404) üçüncü sırada yer buldu. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Doktor Strange'in çoklu evren için tehlike arz eden bir tehdidi durdurmak için verdiği ve birden fazla evrene sıçrayan mücadelesini konu ediniyor.

doctor strange

4) Aslan Hürkuş Kayıp Elmas

Aslan Hürkuş Kayıp Elmas (1 milyon 156 bin 476) dördüncü oldu. Özet Hürkuş karakteriyle bir araya gelerek bir macera sunacağı Aslan Hürkuş Kayıp Elmas
filminde Aslan, kahraman bir pilot olan büyük büyük babasından kalan eşyaları kullanarak canlanabilen eski bir uçağın izini sürer. Bu uçağın adı Hürkuş'tur. Bu eski uçak Aslan'ın yardımıyla muhteşem bir uçak haline gelir.

aslan kayıp elmas

5) The Batman

The Batman (1 milyon 81 bin 473) beşinci sırayı takip etti. The Batman, ikinci yılında suçla mücadele eden Batman'in Gotham City'deki yozlaşmayı araştırırken, bir seri katil olan Riddler ile yüzleşmesini anlatmaktadır.

batman

6) Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home (961 bin 470) altıncı sırada yer aldı. Film, mahallemizin sevimli dostu Örümcek Adam’ın asıl kimliği Mysterio tarafından ifşa edildikten
sonra Peter ve çevresindekilerin yaşadığı günlük sıkıntılarla açılış yapıyor film. Sonrasında onu, durumdan kurtulmak için Doktor Strange’i ziyaret edip yardım
isterken görüyoruz. Ancak işler pek yolunda gitmiyor ve yapılan büyü esnasında ortaya çıkan bir terslik yüzünden, açılan portaldan başka evrenlerden istenmeyen
misafirler akın etmeye başlıyor. Filmin geri kalanında Peter’ın hem ahlaki değerlerini sorgulayışına hem de kendi evrenine konuk olan yabancılarla baş etmeye çalışmasına tanık oluyoruz.

spiderman

7) Sonic the Hedgehog

Yedinci sırada Sonic the Hedgehog 2 (682 bin 246) yer aldı. Filmde Kirpi Sonic, peşine düşen yetkililerden kurtulup, şeytani doktorun elinde bulunan yüzükleri geri almaya çalışan Sonic'in hikayesini konu ediyor. Hükümet, insan biçiminde bir kirpi olan Sonic'i yakalamak için peşine düşer. Devlet görevlileri her yerde Sonic'i aramaya başlar.

sonic

8) Dilberay

Dilberay (680 bin 670) sekizinci sırada yer aldı. Ketche'nin yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Büşra Pekin'in yer aldığı Dilberay, zorlu bir hayattan gelip müziğiyle insanlara ses olan Dilberay'ın hayat hikâyesini odağına alıyor.

dilberay

9) Turning Red

Turning Red (503 bin 332) dokuzuncu oldu. Turning red (Kırmızı), ergenliğin getirdiği sorunların altında sıkışıp kalan on üç yaşındaki Mei Lee'nin hayatına odaklanıyor.

turning red

10) Uncharted

Listemizin son filmi Uncharted (447 bin 171) onuncu sırayla kapanışı yapıyor. Filmin konusu ise şöyle: Victor “Sully” Sullivan, 500 yıl önce Ferdinand Macellan tarafından
ele geçirilen ama ardından Moncada Hanedanlığı tarafından kaybedilen servete ulaşmak üzere bıçkın delikanlı Nathan Drake’e iş teklif eder.

uncharted

AJANS PRESS'İN MEDYA KARNESİ

2022'nin ilk yarısında sinemalar ile alakalı medyaya 217 bin 785 haber yansıdığı da tespit edildi. En fazla haber çıkışı internet sitelerinde yer alırken, bu mecrayı yazılı basın ve televizyon kanalları takip etti. (AA)

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