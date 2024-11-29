Bergen filminde 'Adet kelimesi sansürlenmişti! Farah Zeynep Abdullah bu sefer önlemini aldı! Bakın ne yaptı...

Yaptığı açıklamalar ve tartışmalarla gündeme gelen ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmindeki performansıyla çok konuşulmuştu. Bergen‘ filminde Erdal Beşikçioğlu’yla başrolü paylaşmış ve izleyenlerden tam not almıştı. Ses getiren film büyük bir başarı elde etmişti. Sinemanın ardından da Bergen filmi televizyon ekranlarında seyirciyle buluştu.

ATV ekranlarında yayınlanan filmdeki geçen 'Adet' kelimesi sansürlenmişti ve ünlü isim tepki göstermişti. Yeniden aynı ekranlarda yayınlanacak olan filmin gösteriminin öncesinde oyuncu Farah Zeynep Abdullah yaptığı paylaşımla gündem oldu.

ÖNCEDEN ÖNLEMİNİ ALDI!

Bergen filminin fragmanını gören oyuncu, sosyal medya hesabında önceden önlemini alarak "Adet kelimesi sansürlenirse bilin ki adet diyo iyi seyirler." dedi.

Yayınlanan filmde ise bu sefer adet kelimesi sansürlenmedi.