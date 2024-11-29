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  4. Bergen filminde 'Adet kelimesi sansürlenmişti! Farah Zeynep Abdullah bu sefer önlemini aldı! Bakın ne yaptı...

Bergen filminde 'Adet kelimesi sansürlenmişti! Farah Zeynep Abdullah bu sefer önlemini aldı! Bakın ne yaptı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
29.11.2024 11:29
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Erdal Beşikçioğlu’yla başrolü paylaştığı Bergen filmindeki performansıyla adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah televizyonda yayınlanan filmde 'Adet' kelimesi sansürlenmişti. İkinci kez aynı kanalda yayınlanan filmin fragmanını gören oyuncu, önceden önlemini alıp takipçilerini uyardı. Bakın sansüre karşı ne yaptı...

Bergen filminde 'Adet kelimesi sansürlenmişti! Farah Zeynep Abdullah bu sefer önlemini aldı! Bakın ne yaptı...

Yaptığı açıklamalar ve tartışmalarla gündeme gelen ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmindeki performansıyla çok konuşulmuştu. Bergen‘ filminde Erdal Beşikçioğlu’yla başrolü paylaşmış ve izleyenlerden tam not almıştı. Ses getiren film büyük bir başarı elde etmişti. Sinemanın ardından da Bergen filmi televizyon ekranlarında seyirciyle buluştu.

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ATV ekranlarında yayınlanan filmdeki geçen 'Adet' kelimesi sansürlenmişti ve ünlü isim tepki göstermişti. Yeniden aynı ekranlarda yayınlanacak olan filmin gösteriminin öncesinde oyuncu Farah Zeynep Abdullah yaptığı paylaşımla gündem oldu.

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Kendisine benzeyen o ünlü oyuncuyu açıkladı! Kendisine benzeyen o ünlü oyuncuyu açıkladı!

ÖNCEDEN ÖNLEMİNİ ALDI!

Bergen filminin fragmanını gören oyuncu, sosyal medya hesabında önceden önlemini alarak "Adet kelimesi sansürlenirse bilin ki adet diyo iyi seyirler." dedi.

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Yayınlanan filmde ise bu sefer adet kelimesi sansürlenmedi.

Kendisine benzeyen o ünlü oyuncuyu açıkladı! Kendisine benzeyen o ünlü oyuncuyu açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Farah Zeynep Abdullah Bergen filmi
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