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Bergen’i öldüren Halis Serbest’i oynayacak isim netleşti

17.09.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce eski eşi Halis Serbest tarafından öldürülen şarkıcı Bergen'in hayatı film oluyor. Filmde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah canlandırırken Halis Serbest'i de Erdal Beşikçioğlu oynayacak.

Bergen’i öldüren Halis Serbest’i oynayacak isim netleşti

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın, yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı filmde Bergen’i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

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Bergen filminin erkek başrol oyuncusu da belli oldu. Erdal Beşikçioğlu projede, Bergen'in yüzüne kezzap atıp ardından da onu öldüren eşi Halis Serbest’e hayat verecek.
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Beşikçioğlu, o dönem çıkan haberleri ve videoları izleyerek, rolüne çalışıyor.

HALİS SERBEST İTİRAZ ETMİŞTİ

Bergen’e önce kezzap atıp bir gözünü kaybetmesine neden olan, ardından da Bergen’i öldüren Halis Serbest, sinema filminin çekilmesine itiraz etmiş, filmin, izni olmadan yapılamayacağını savunmuştu.

Serbest’in itirazına karşı, Mine Şengöz şu açıklama yapmıştı:

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“Bu dünya Bergen’siz olmaz. Biz Bergen’i hiç unutmadık. Ama onu ne sadece ‘acıların kadını’ olarak anımsıyoruz ne de korkunç bir cinayetin kurbanı olarak. Bergen ve Bergen gibi nice özel kadının iç sesini, yaşam gücünü, kudretini bastırmaya çalışan faillere ve faillere hizmet eden zihniyete inat, Bergen’in yanında olacağız. Bergen’in hikayesi kendi öz gücünü inatla savunan, şarkı söylerken dünyayı fetheden eşsiz bir kahramanın da hikayesidir. Onun dipdiri ve güçlü varlığını aramıza geri çağırıyoruz. Tekrar canlanıp hayat dolu bakışlarını üstümüze dikmesi için. Bergen’den geriye kalan boşlukla yüzleşmek için Bergen’i asla yalnız bırakmayacağız.”

ÖNCE KEZZAP SONRA KURŞUN

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen, 16 Temmuz 1960’da Mersin’de doğdu. Anne ve babasının boşanmasıyla annesi Sebahat Çakır’la 1966’da Ankara’ya yerleşti.

Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu’ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümüne girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle okuldan ayrıldı. Daha sonra da yaşını büyülterek bir süre PTT’de çalıştı.

1979’da arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Feyman Gece Kulübü’nde sahneye çıktıktan sonra çalışması için aldığı teklifi kabul etti. Feyman Gece Kulübü’nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte sahne aldı.

Ankara’dan sonra iş için Adana’ya giden Bergen, burada Halis Serbes’le tanıştı ve bir yıl sonra da evlendi.

1982 yılında Atlas Plak’tan ‘Şikâyetim var’ı çıkardı. Sanat yaşamındaki çıkışı devam ederken kocasının şiddet göstermesine dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı.

Ekim 1982’de İzmir’de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudun büyük bir kısmı yanan Bergen, tedavi sonrası Kibariye’yi meşhur eden ‘Kim bilir?’ şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip sahneye çıkarıldı.

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Bergen Erdal Beşikçioğlu
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