Bergen'in hayatı gündemden düşmüyor! Acıların kadını Bergen hayat hikayesi ne? Bergen nereli? Bergen'i öldüren kocasına ne oldu?

Bergen müzik dünyasının saygın isimlerinden biriydi. Yaşadığı trajik olay sonrası sahnelere kısa bir ara veren Bergen, yeniden arkadaşlarını ısrarı ile o çok sevdiği şarkılarına ve halkının karşısına çıkmıştı. Ancak hayat Bergen'e başka sürprizler hazırlıyordu. Bergen'in acılarla dolu hayatını herkes az çok biliyordur. Vizyonu sallamayı hedefleyen Bergen filmi ile ünlü şarkıcının hayatı yeniden gündem oldu. Bergen'in hayatına dair detayları haberimizde işledik...

BERGEN KİMDİR?

Bergen'in asıl adı Belgin Sarılmışer'dir. Bergen, 16 Temmuz 1960 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken, annesi Sebahat Çakır ile babasının boşanması sonucu, 1966 yılında annesiyle Ankara'ya yerleştiler. Sanatçı, Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümünü girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre PTT'de çalışmak zorunda kaldı. 1977 yılına gelindiğinde eğlenmek için gittiği gece kulübünde arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıkarak 'Batsın Bu Dünya'yı seslendirdi. Daha sonra Bergen, kulübün sahibi İlhan Feyman'dan teklif alarak, sahnelere adım attı.

BERGEN İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Belgin Sarılmışer, sahne adını, Norveç'in Bergen şehrinden etkilendiği için Bergen olmasını istedi. Sanatçı, Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte Türk Sanat Müziği, Türk Hafif Müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı.

Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbes'le tanıştı ve bir yıl sonra da dünyaevine girdiler. 1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan 'Şikâyetim Var'ı çıkardı. Sanat yaşamındaki çıkışı devam ederken kocasından şiddet göstermeye başladı. Bu duruma dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı. Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudun büyük bir kısmı yanan sanatçı Bergen, tedavi sonrası Kibariye'yi meşhur eden 'Kimbilir' şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip sahneye tekrardan çıktı.

BERGEN NASIL ÖDÜ?

Bergen, 1989 yılının Nisan ayında kocasından da resmen boşandı. Ünlü şarkıcı Haziran 1989 yılında sahnelere dönüşünü, son albümü olan 'Yıllar Affetmez' ile yapmıştı.

Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gecesinde Adana Pozantı'da boşandığı eşi Serbes tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Sanatçının cenazesi memleketi Mersin'de defnedildi.



