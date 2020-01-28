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Bergüzar Korel'den 'Mutlu son' videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 11:46 | Son Güncelleme

Oyuncu Bergüzar Korel Kazgedik Mezrası'ndaki depremzedelere, yaptığı sosyal medya paylaşımı üzerinden yardımcı oldu. Onların ihtiyaçlarının karşılandığı haberini yine sosyal medya hesabından verdi.

Korel, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve Sivrice’nin Bekçitepe Köyü’ne bağlı Kazgedik Mezrası’nda yardıma muhtaç durumda olan depremzedeler olduğunu söylemişti. Burada bulunan 50 hane halkının deprem sonrasında evine giremediği için temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyen Korel, onlar için yardım talebinde bulunmuştu.

berguzarkorel-instagram

MUTLU HABERİ YİNE HESABINDAN PAYLAŞTI

Bergüzar Korel, genç bir üniversite öğrencisinin aracılığı ile yapılan yardımların köye ulaştığını yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yardımların köye ulaştığını müjdeleyen Bergüzar Korel’in mutluluğu yüzünden okunuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel, Kazgedik Mezrası, Deprem, yardım,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Teşekkür ederim sizlere vijdan lı insanları seviyorum.
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