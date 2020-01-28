Bergüzar Korel'den 'Mutlu son' videosu

Korel, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve Sivrice’nin Bekçitepe Köyü’ne bağlı Kazgedik Mezrası’nda yardıma muhtaç durumda olan depremzedeler olduğunu söylemişti. Burada bulunan 50 hane halkının deprem sonrasında evine giremediği için temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyen Korel, onlar için yardım talebinde bulunmuştu.

MUTLU HABERİ YİNE HESABINDAN PAYLAŞTI

Bergüzar Korel, genç bir üniversite öğrencisinin aracılığı ile yapılan yardımların köye ulaştığını yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yardımların köye ulaştığını müjdeleyen Bergüzar Korel’in mutluluğu yüzünden okunuyordu.

