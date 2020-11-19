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Bergüzar Korel, hamilelik kilolarını vermek için harekete geçti: Artık hazırım

19.11.2020 20:51 | Son Güncelleme:
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Bergüzar Korel, hamilelik kilolarını vermek için harekete geçti: Artık hazırım

Geçtiğimiz mart ayında ikinci çocuğu Han'ı dünyaya getiren oyuncu Bergüzar Korel, hamilelik kilolarını vermek için spor ve diyete başladı. Bergüzar Korel Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Artık hazırım. Kendi istediğim zamanda, kendi istediğim şekilde kilo verme sürecine girdim" dedi.

2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel, ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra hamilelik döneminde aldığı kilolar için harekete geçti.

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"KİLO VERMEK SÜRECİNE GİRDİM"

Yaz aylarında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla "kilo verme" baskısıyla dalga geçen Korel, Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:

"Artık hazırım.
Kendi istediğim zamanda, kendi istediğim şekilde kilo verme sürecine girdim.

Bedenimi ben nasıl görmek istiyorsam, nasıl mutlu hissedeceksem... Benim yönetimimde ve kontrolümde, hiçbir strese girmeden hamileliğimin bana bıraktığı 10 kg ile vedalaşmaya karar verdim.

Bunu en başta, vücudumun hiç alışık olmadığı ve ağrılara sebep olan ağırlıktan kurtulmak için yapacağım.

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Keyfimden, zevklerimden ödün vermeden!
Daha fazla hareket, üç öğün, bolca su, erken akşam yemeği ve tabii ki rafine şeker ve glutenden uzak durarak yapmayı planlıyorum.

Ben kendimi ancak 9 ay sonra buna hazır hissettim.
Ek gıda ile düzenimizi oturtup emzirme araları açılınca. Hiç kimsenin baskısına boyun eğmeyin güzel anneler. Ne burada bebekleri ile poz verip alt metinden bakın nasıl da zayıfım çatlayın da patlayın diyenlere,ne de çevrenize.

Sizin vücudunuz.
Sizin keyfiniz.
Canınız ne zaman isterse yavrunuzla aranıza mesafe koymadan, mutlu bir şekilde ister verirsiniz kilolarınızı ister vermezsiniz. Paşa gönlünüz ne isterse o. Zaman bulur da eğer becerebilirsem bu süreçte işime yarayan önerilerimi de paylaşırım belki sizinle.
Öperim süt kokulu terli yanaklarınızdan."

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