Bergüzar Korel'in balerin aşkı Tan Sağtürk'ün Rus eşi görenleri büyüledi!

Geçmişte ünlü oyuncu Bergüzar Korel ile aşk yaşayan yakışıklı balerin Tan Sağtürk, 2009 yılında rus sevgilisi Alona Ataberk ile evlendi. Sağtürk'ün bu evlilikten 2 çocuğu dünyaya geldi. Sağtürk'ün mutlu aile pozları, görenlerin içini ısıtıyor.

Rus güzel Alona Ataberk, Romantika müzikalinde oynamak için Türkiye'ye geldiğinde Tan Sağtürk ile tanıştı.

İlk tanıştığı Türk'ün Türker İnanoğlu olduğunu söyleyen Rus güzel, müzikal teklifini İnanoğlu'ndan aldığını anlatmıştı.

Türkiye'ye geldiği dönem evli olan ve Tan Sağtürk'ten başka bir hayatı olan Ataberk, tercümanlık yaparak geçindi.

Boşanmasının ardından Tan Sağtürk ile tanışan Ataberk, mutlu beraberliğini nikah masasıyla taçlandırdı.

Ünlü çiftin, Ada ve Teo adında iki evlatları bulunuyor. Sağtürk'ün eşi Alona Ataberk, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

İHANET İDDİASI

Tan Sağtürk, Bergüzar Korel'den ayrıldığı dönem, Korel'in Binbir Gece dizisindeki rol arkadaşı Halit Ergenç ile kendisini aldattığını ima eden açıklamalar yapmıştı. Korel, Sağtürk'ten ayrıldıktan sonra Halit Ergenç ile aşk yaşamaya başladığını belirtse de, magazin basını bu olayı yıllarca 'ihanet' olarak yazdı.



