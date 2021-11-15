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Bergüzar Korel'in balerin aşkı Tan Sağtürk'ün Rus eşi görenleri büyüledi!

15.11.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem güzel oyuncu Bergüzar Korel ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü balerin Tan Sağtürk, şimdilerde Rus eşi Alona Ataberk ile verdiği mutlu aile pozlarıyla beğeni topluyor.

Bergüzar Korel'in balerin aşkı Tan Sağtürk'ün Rus eşi görenleri büyüledi!

Geçmişte ünlü oyuncu Bergüzar Korel ile aşk yaşayan yakışıklı balerin Tan Sağtürk, 2009 yılında rus sevgilisi Alona Ataberk ile evlendi. Sağtürk'ün bu evlilikten 2 çocuğu dünyaya geldi. Sağtürk'ün mutlu aile pozları, görenlerin içini ısıtıyor.

Rus güzel Alona Ataberk, Romantika müzikalinde oynamak için Türkiye'ye geldiğinde Tan Sağtürk ile tanıştı.

Bergüzar Korel ile yaşadığı aşkla akıllarda kalmıştı! Tan Sağtürk'ün Rus eşi güzelliğiyle büyüledi

İlk tanıştığı Türk'ün Türker İnanoğlu olduğunu söyleyen Rus güzel, müzikal teklifini İnanoğlu'ndan aldığını anlatmıştı.

Bergüzar Korel ile yaşadığı aşkla akıllarda kalmıştı! Tan Sağtürk'ün Rus eşi güzelliğiyle büyüledi

Türkiye'ye geldiği dönem evli olan ve Tan Sağtürk'ten başka bir hayatı olan Ataberk, tercümanlık yaparak geçindi.

Bergüzar Korel ile yaşadığı aşkla akıllarda kalmıştı! Tan Sağtürk'ün Rus eşi güzelliğiyle büyüledi

Boşanmasının ardından Tan Sağtürk ile tanışan Ataberk, mutlu beraberliğini nikah masasıyla taçlandırdı.

Bergüzar Korel ile yaşadığı aşkla akıllarda kalmıştı! Tan Sağtürk'ün Rus eşi güzelliğiyle büyüledi

Ünlü çiftin, Ada ve Teo adında iki evlatları bulunuyor. Sağtürk'ün eşi Alona Ataberk, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Bergüzar Korel ile yaşadığı aşkla akıllarda kalmıştı! Tan Sağtürk'ün Rus eşi güzelliğiyle büyüledi

İHANET İDDİASI

Tan Sağtürk, Bergüzar Korel'den ayrıldığı dönem, Korel'in Binbir Gece dizisindeki rol arkadaşı Halit Ergenç ile kendisini aldattığını ima eden açıklamalar yapmıştı. Korel, Sağtürk'ten ayrıldıktan sonra Halit Ergenç ile aşk yaşamaya başladığını belirtse de, magazin basını bu olayı yıllarca 'ihanet' olarak yazdı.

Bergüzar Korel ile yaşadığı aşkla akıllarda kalmıştı! Tan Sağtürk'ün Rus eşi güzelliğiyle büyüledi


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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Halit Ergenç
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
öpüşüyoruz ama rol yapıyoruz biz arkadaşız diyenlere gelsin
doğru seçim..
Allah korumuş Bergüzar kadar itici kadın mı var

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