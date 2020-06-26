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Bergüzar Korel isyan etti: Emrivakiniz çok kaba, o kadar itici duruyor ki…

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 15:33 | Son Güncelleme

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kendisine zorla gönderilen reklam isteklerine sert tepki gösterdi.

Bergüzar Korel isyan etti: Emrivakiniz çok kaba, o kadar itici duruyor ki…

Halit Ergenç ile olan evliliğini mutlu bir şekilde sürdüren ve birkaç ay önce ikinci kez anne olan Bergüzar Korel sosyal medya hesabından sert tepkiler içeren bir metin paylaştı.

berguzarkorel-instagram

Sipariş verdiği bir alışveriş sitesinin sürekli olarak hediyeler gönderdiğini ve isteği dışında gönderilen bu hediyeler için kendisinden paylaşım istendiğini söyleyen Korel tepkisini Instagram hesabından şu satırlarla gösterdi:

*Bu virüs süresince tüm alışverişlerimizi mecburen internetten yapmak zorunda kaldım özellikle çocuklarım için olanları… ve yeri geldi ismimi değiştirerek alışveriş yapmak zorunda kaldım.

*Çünkü isteğim dışında siparişimin yanında hediye yollayıp bir zahmet paylaşın demek çok çok ayıp! İnsana kendisini borçlu hissettiriyorsunuz, ben zaten içime sinen, sevdiğim, emek verilen her şeye kendimce destek olmaya çalışıyorum ama bu emrivakiniz çok kaba!

*Ben sizden paramın karşılığı bir hizmet alıyorum daha da fazlasını istemiyorum, hediye göndermek istiyorsanız çok teşekkür ederim ama bu paylaşım beklentisiyle yaptığınızda o kadar itici duruyor ki sonrasında sizden alışveriş yapma yolunu da kesiyorsunuz.

*Sayfanızı etiketlememi isteyen notlarınız, gönderdiğiniz hediyenin tüm değerini bir anda düşürüyor. Bilin istedim!

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