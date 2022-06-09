Bergüzar Korel Mükremin Gezgin tepkisi sonrası mesaj yağdı! "Bana herkes soruyor..."

TikTok kullanıcısı Mükremin Gezgin elinde yeni doğan bebekle yaptığı paylaşım sonrası tepki çekti. Gezgin hakkında soruşturma başlatılırken oyuncu Bergüzar Korel de isyan etti. Geçtiğimiz yıl kasım ayında kızı Leyla'yı kucağına alarak üçüncü kez anne olan Korel, "Yettiniz artık gerçekten ya!" diyerek adeta ateş püskürdü.

Bergüzar Korel paylaşımı sonrası pek çok soruya maruz kaldı. Gelen soruları toplu yanıtlayan Korel "Bana herkes soruyor bu kadar çok paylaşım yapıyorsun, sosyal medya ve çocuklarla ilgili senin çocukların hiç mi bakmıyorlar Hiç mi hesapları yok? HAYIR YOK" dedi.

Bergüzar Korel mesajının devamında ise "Çocuklarımı dünyaya getirmiş olabiliriz ama bu onların sahibi olduğumuz anlamına gelmiyor" dedi.

Korel'in paylaşımına destek ve tepki mesajları oldu. Kimisi ünlü oyuncunun tarzından rahatsız oldu kimi ise oyuncuyu haklı buldu.

