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Bergüzar Korel Mükremin Gezgin tepkisi sonrası mesaj yağdı! "Bana herkes soruyor..."

09.06.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Bergüzar Korel, doğum yaptığını iddia edip kucağında bebekle poz veren TikTok kullanıcısı Mükremin Gezgin'e tepki gösterince gündem oldu. "Buna gülen, sayfasında paylaşan hesaplara da yazıklar olsun!" diyerek isyan eden oyuncuya paylaşımı sonrası mesaj yağdı. Bergüzar Korel gelen mesajlara toplu yanıt verdi.

Bergüzar Korel Mükremin Gezgin tepkisi sonrası mesaj yağdı! "Bana herkes soruyor..."

TikTok kullanıcısı Mükremin Gezgin elinde yeni doğan bebekle yaptığı paylaşım sonrası tepki çekti. Gezgin hakkında soruşturma başlatılırken oyuncu Bergüzar Korel de isyan etti. Geçtiğimiz yıl kasım ayında kızı Leyla'yı kucağına alarak üçüncü kez anne olan Korel, "Yettiniz artık gerçekten ya!" diyerek adeta ateş püskürdü.

Ekran Alıntısı

Bergüzar Korel paylaşımı sonrası pek çok soruya maruz kaldı. Gelen soruları toplu yanıtlayan Korel "Bana herkes soruyor bu kadar çok paylaşım yapıyorsun, sosyal medya ve çocuklarla ilgili senin çocukların hiç mi bakmıyorlar Hiç mi hesapları yok? HAYIR YOK" dedi.

Bergüzar Korel mesajının devamında ise "Çocuklarımı dünyaya getirmiş olabiliriz ama bu onların sahibi olduğumuz anlamına gelmiyor" dedi.

Bergüzar Korel doğum videosuyla gündem olan Mükremin Gezgin’e ateş püskürdü: Yettiniz artıkBergüzar Korel doğum videosuyla gündem olan Mükremin Gezgin’e ateş püskürdü: Yettiniz artık

Korel'in paylaşımına destek ve tepki mesajları oldu. Kimisi ünlü oyuncunun tarzından rahatsız oldu kimi ise oyuncuyu haklı buldu.

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