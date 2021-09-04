Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ayrıldı: Yüzüğü attı!

2012'de Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu hakkındaki aşk söylentileri doğru çıkmıştı. Çift, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti.

TEKTAŞINI TAKMIŞTI

Yaz sezonunu Çeşme'de geçiren çiftten Atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, 'evet' yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da tektaşını parmağına takmıştı.

"AYRILDIK"

Ancak çiftten ayrılık haberi geldi. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile aşklarını noktaladıklarını duyurdu.

"KONUŞARAK SONLANDIRDIK"

Yağcıoğlu, "Berk Atan ile ilişkimizi karşılıklı konuşarak bitirmiş bulunuyoruz. Kendisine hayatta sağlık ve mutluluk dilerim" dedi.

Berk Atan ise, "Selin ile ilişkimizi konuşarak sonlandırdık" mesajını yayınladı.

