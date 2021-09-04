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Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ayrıldı: Yüzüğü attı!

04.09.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 3 aydır aşk yaşayan Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ilişkilerini noktaladı. Evlenmesi beklenen çift, ayrılık haberini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ayrıldı: Yüzüğü attı!

2012'de Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu hakkındaki aşk söylentileri doğru çıkmıştı. Çift, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti.

TEKTAŞINI TAKMIŞTI

Yaz sezonunu Çeşme'de geçiren çiftten Atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, 'evet' yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da tektaşını parmağına takmıştı.

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"AYRILDIK"

Ancak çiftten ayrılık haberi geldi. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile aşklarını noktaladıklarını duyurdu.

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"KONUŞARAK SONLANDIRDIK"

Yağcıoğlu, "Berk Atan ile ilişkimizi karşılıklı konuşarak bitirmiş bulunuyoruz. Kendisine hayatta sağlık ve mutluluk dilerim" dedi.

Berk Atan ise, "Selin ile ilişkimizi konuşarak sonlandırdık" mesajını yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
Selin Yağcıoğlu Berk Atan
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