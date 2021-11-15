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Berk Atan sevgilisi Selin Yağcıoğlu'nu öpücüklere boğdu

15.11.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı fenomen Selin Yağcıoğlu ile barıştı. Sevgilisinin doğum günü için parti düzenleyen Atan, Yağcıoğlu'nu öpücüklere boğdu.

Berk Atan sevgilisi Selin Yağcıoğlu'nu öpücüklere boğdu

Gönül Dağı'nın yakışıklı oyuncusu Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdığı sosyal medya fenomeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile barışmıştı. Yakışıklı oyuncu, önceki akşam sosyal medya fenomeni sevgilisi için doğum günü partisi düzenledi.

Arkadaşların katıldığı gecede çift, bir ara aşka geldi.

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ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Berk Atan, Selin Yağcıoğlu, pastayı üfleyeceği sırada sevgilisini öpücük yağmuruna tuttu. O anlar sosyal medyanın da gündemi oldu. Çift, kısa sürede hayranları tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Selin Yağcıoğlu Berk Atan
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