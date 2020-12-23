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Berk Oktay'dan hapis kararı sonrası ilk paylaşım!

23.12.2020 11:59 | Son Güncelleme:
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Berk Oktay'dan hapis kararı sonrası ilk paylaşım!

Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini paylaştığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılması kararının ardından Berk Oktay'dan ilk paylaşım geldi.

Oyuncu Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini paylaştığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme Şarapçıoğlu'nu 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kararın ardından "Soyadımın bütün namusu temizlenmiştir. Adalet yerini bulmuştur" açıklaması yapan Berk Oktay'dan bir de paylaşım geldi.

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Berk Oktay, avukatı Serdar Öktem ile çekildiği kareyi paylaştı ve "İki yıllık haklı hukuk mücadelemiz, çok şükür sonuçlandı. İlahi Adalette zaman aşımı yoktur. Avukatım, kardeşim @av.serdaroktem 'e çok teşekkür ederim. Evet çok doğru' 'gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır" dedi.

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