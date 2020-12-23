Berk Oktay'dan hapis kararı sonrası ilk paylaşım!

Oyuncu Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini paylaştığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme Şarapçıoğlu'nu 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kararın ardından "Soyadımın bütün namusu temizlenmiştir. Adalet yerini bulmuştur" açıklaması yapan Berk Oktay'dan bir de paylaşım geldi.

Berk Oktay, avukatı Serdar Öktem ile çekildiği kareyi paylaştı ve "İki yıllık haklı hukuk mücadelemiz, çok şükür sonuçlandı. İlahi Adalette zaman aşımı yoktur. Avukatım, kardeşim @av.serdaroktem 'e çok teşekkür ederim. Evet çok doğru' 'gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır" dedi.



