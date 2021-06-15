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Berk Oktay'dan Yıldız Çağrı Atiksoy'lu paylaşım: 'Giriş, gelişme, sonuç'

15.06.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Berk Oktay, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile bir paylaşım yaptı. Çekişmeli bir boşanma davası yaşamasının ardından meslektaşı Atiksoy ile aşka yelken açan Oktay, son paylaşımında sevgilisi ile spor yaptığı esnadan güldüren bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu fotoğrafının altına 'Giriş, gelişme, sonuç' notunu düştü.

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklifi eden ünlü oyuncu Berk Oktay, nikah hazırlıkları için harekete geçti. evlilik yolunda ilk adımı atan çift, geçtiğimiz günlerde evlendikten sonra oturacakları evi kiralamalarıyla gündeme gelmişti. Mutlu ilişkileri süren ikiliden Oktay, son paylaşımıyla hayranlarının sempatisini topladı. Sevgilisi Atiksoy ile spor yaptığı esnadan kareler paylaşan ünlü oyuncu, yayınladığı pozlar ile hayranlarını güldürdü.

Berk Oktay'dan Yıldız Çağrı Atiksoy'lu paylaşım!

Nikah hazırlıklarına başlayan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden yeni paylaşım geldi.
Geçtiğimiz yıl eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Berk Oktay, kısa süre sonra meslektaşı Atiksoy ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

'Evet' demişti

'Evet' demişti
Uzun süredir birlikte olan çiftten Oktay, ilişkilerinin sekizinci ayında sevgilisi Atiksoy'a evlilik teklifi ederek evet cevabını almıştı.

Düğün hazırlıkları tam gaz devam ediyor

Düğün hazırlıkları tam gaz devam ediyor
Bu yaz nikah masasına oturması beklenen oyuncu çift, geçtiğimiz haftalarda aşk yuvalarını kiralamalarıyla düğün hazırlıklarına başladığını da duyurmuştu.

Aşk yuvalarını kiraladılar

Aşk yuvalarını kiraladılar
Zekeriyaköy'de 20 bin liraya ev kiraladıkları ortaya çıkan çiftin nikah tarihleri de merak konusu olmaya başladı.

Sosyal medyanın favori çiftlerinden

Sosyal medyanın favori çiftlerinden
Mutlu ilişkilerine devam eden çift, sosyal medya hesaplarından sık sık birlikte çekindikleri kareleri takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor.
Savaşçı adlı dizide tanışıp aşk yaşamaya başlayan ünlü çiftten önceki gün hayranlarının sempatisin kazanacak bir kare geldi.

'Giriş ,gelişme ve sonuç'

'Giriş ,gelişme ve sonuç'
Oyuncu Berk Oktay, sevgilisi Atiksoy ile spor yaptığı esnada çekindikleri u kareyi yayınlayarak altına ise 'Giriş ,gelişme ve sonuç' notunu düştü.

Kısa sürede yoğun ilgi gördü

Kısa sürede yoğun ilgi gördü
Çiftin bu görüntülerine kısa sürede yüzlerce beğeni gelirken, oyuncu arkadaşları tarafından da esprili yorumlar yapıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy
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