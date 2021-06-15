Berk Oktay'dan Yıldız Çağrı Atiksoy'lu paylaşım: 'Giriş, gelişme, sonuç'

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklifi eden ünlü oyuncu Berk Oktay, nikah hazırlıkları için harekete geçti. evlilik yolunda ilk adımı atan çift, geçtiğimiz günlerde evlendikten sonra oturacakları evi kiralamalarıyla gündeme gelmişti. Mutlu ilişkileri süren ikiliden Oktay, son paylaşımıyla hayranlarının sempatisini topladı. Sevgilisi Atiksoy ile spor yaptığı esnadan kareler paylaşan ünlü oyuncu, yayınladığı pozlar ile hayranlarını güldürdü.

Berk Oktay'dan Yıldız Çağrı Atiksoy'lu paylaşım!

Nikah hazırlıklarına başlayan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden yeni paylaşım geldi.

Geçtiğimiz yıl eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Berk Oktay, kısa süre sonra meslektaşı Atiksoy ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

'Evet' demişti Uzun süredir birlikte olan çiftten Oktay, ilişkilerinin sekizinci ayında sevgilisi Atiksoy'a evlilik teklifi ederek evet cevabını almıştı.

Düğün hazırlıkları tam gaz devam ediyor Bu yaz nikah masasına oturması beklenen oyuncu çift, geçtiğimiz haftalarda aşk yuvalarını kiralamalarıyla düğün hazırlıklarına başladığını da duyurmuştu.

Aşk yuvalarını kiraladılar Zekeriyaköy'de 20 bin liraya ev kiraladıkları ortaya çıkan çiftin nikah tarihleri de merak konusu olmaya başladı.

Sosyal medyanın favori çiftlerinden Mutlu ilişkilerine devam eden çift, sosyal medya hesaplarından sık sık birlikte çekindikleri kareleri takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor.

Savaşçı adlı dizide tanışıp aşk yaşamaya başlayan ünlü çiftten önceki gün hayranlarının sempatisin kazanacak bir kare geldi.

'Giriş ,gelişme ve sonuç' Oyuncu Berk Oktay, sevgilisi Atiksoy ile spor yaptığı esnada çekindikleri u kareyi yayınlayarak altına ise 'Giriş ,gelişme ve sonuç' notunu düştü.