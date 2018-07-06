Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Çukur'un 11 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan sezon finalinde adeta katliam yaşanmış; Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli) Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil), Aliço (Rıza Kocaoğlu) ve Sena Koçovalı'nın (Dilan Çiçek Deniz) dışındaki neredeyse butün karakterler diziye veda etmişti.

Çukur'un yeni sezonunda rol alacak ilk ismin ise Berkay Ateş olduğu öne sürüldü.

31 yaşındaki Berkay Ateş son olarak Gülizar dizisinde rol almıştı, Berkay Ateş, Anne dizisindeki kötü karakter rolüyle de çok beğenilen bir oyuncuydu.

bölümde Çukur'a veda etmediği kesinleşen 4 isim oldu.

Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli), Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil), Aliço (Rıza Kocaoğlu) ve Sena Koçovalı'nın (Dilan Çiçek Deniz) 2. sezonda olacağı kesinleşti.

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

Berkay Ateş, 1987 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Semaver Kumpanya’da oyunculuk eğitimi alan Berkay Ateş, ilk olarak Abluka sinema filmi ile kariyerine adımını atmıştır.

2016 yılında İstanbul Sokakları dizisinin kadrosunda yer almıştır.

Star Tv’de Anne dizisinde Cengiz karakterini canlandıran Ateş son olarak Gülizar dizisinde oynadı. Ateş D22 tiyatrosunda da oyunculuk yapıyor.

