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Berkay Ateş'ten 'Simge Aköz' açıklaması! "Keyifle yaşıyorum"

23.02.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün voleybolcu sevgilisi Simge Aköz ile birlikte Rumelihisarı'nda objektiflere yansıyan Berkay Ateş, ilişkisiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, "Keyifle yaşıyorum. Şu an güzel, her şey yolunda gidiyor" şeklinde konuştu.

Berkay Ateş'ten 'Simge Aköz' açıklaması! "Keyifle yaşıyorum"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Berkay Ateş ile Eczacıbaşı takımının milli voleybolcusu Simge Aköz, önceki gün Rumelihisarı'nda görüntülendi. Kısa süre önce ilişkilerini sosyal medya hesaplarından ilan eden ikili, birlikte kahvaltı yaptı. Yemek sırasında hayranlarının ilgisiyle karşılaşan Ateş, sevenlerinin fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Bir saate yakın kaldıkları mekandan kendi araçlarıyla ayrılan ikiliden ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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"SETE GİDİYORUM"

Rol aldığı dizi hakkında konuşan Berkay Ateş, "Kaliteli bir proje. Yönetmenimiz Neslihan Yeşilyurt, daha önce tanıştığım ve çalıştığım bir isim. Bu anlamda kendimi keyifli hissediyorum. Cansu (Dere) ile daha önce ‘Annem’ dizisinde oynamıştım. O zamanda aynı ekip vardı. Enerjimiz de tuttu." dedi.
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Diziden ayrılacağı konuşulan Berkay Ateş, gazetecilerin, "Ölüm sahnesi çekilmiş." sözlerinin üzerine, "Ölüm sahnesi mi çekilmiş? Yok yani, biz çalışıyoruz. Sete gidiyorum." ifadelerini kullandı.

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"KEYİFLE YAŞIYORUM"

Kısa bir süre önce Simge Aköz ile aşk yaşamaya başlayan Berkay Ateş, ilişkisi hakkında da konuştu. Ünlü isim, "Keyifle yaşıyorum. Şu an güzel, her şey yolunda gidiyor." açıklamasında bulundu. Ateş, röportajın ardından aracına binerek, setin yolunu tuttu.


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Berkay Ateş
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