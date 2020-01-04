Berkay Şahin ailesiyle tatilde

Yıl boyunca başarılı konserlere imza atan Berkay Şahin, ailesiyle dinlenmek için Maldivler’e gitti. Maldivler’in en ünlü oteli The St. Regis Maldives Vommuli Resort’ta konaklayan Şahin ailesi, rüya tatillerinden kareleri Instagram hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Konakladıkları odanın bir gecelik fiyatını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 24 saat özel hizmet verilen ve kendi havuzu olan bu odanın bir gecelik fiyatının 27 bin 500 lira olduğu öğrenildi.

Ailesiyle bir hafta bu otelde kalacak olan Berkay, bu tatil için toplam 192 bin 500 lirayı gözden çıkarmış.

Balayı tadında tatil yapan çift en özel karelerini sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Havuzda birbirine sarılan çiftin bu kareleri oldukça beğeniliyor.



