Berna isminin anlamı nedir? Anlamını duyanlar çok şaşırıyor! Kur'an'da geçiyor mu?

Anne ve baba olmaya hazırlanan aileler, bebekleri için isim seçimi yaparken detaylı bir araştırma içerisine giriyor. Bu noktada; ismin anlamından kimlerin kullandığına, analizinden soyadı ile uyumuna kadar çok sayıda detaya dikkat ediliyor. Bu noktada en önemli konulardan bir tanesi de adın anlamı. Berna ismi de ailelerin merak ettiği isimler arasında bulunuyor. Bu nedenle bu adı tercih etmeyi düşünen anne ve babalar, Berna isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Berna ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası... BERNA İSMİNİN ANLAMI NEDİR? Bu güzel isim genellikle toplumumuzda bir kadın ismi olarak biliniyor. Oysa bu isim hem kadınlar hem de erkeklerde kullanılabiliyor. Hatta eski dönemlerde daha ziyade erkeklerde tercih edildiği biliniyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde ismin anlamı hem erkek hem de kadın için genç ve körpe olarak belirtiliyor. Bunun yanı sıra bu ismin genç delikanlı ve yiğit gibi anlamları olduğu da biliniyor. Bu nedenle fazla tercih edilmiyor olsa da erkek çocuklarında da rahatça kullanılabiliyor.

Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Bu isim Kur'an'da geçmiyor olsa da ailelerin çocuklarına bu ismi koymasının önünde bir engel bulunmuyor. Bu ada sahip çok sayıda ünlü isim de var. Bu ünlüler arasında; oyuncu Berna Laçin, oyuncu Berna Koraltürk, oyuncu ve DJ Berna Öztürk ve Berna Adıgüzel bulunuyor. Aynı zamanda bu isme sahip bir erkek ünlü de var. Bu kişi ise 1993 yılında hayatını kaybetmiş olan edebiyat kuramcısı ve eleştirmen Prof. Dr. Berna Moran. BERNA İSMİNİN ANALİZİ Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Berna isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri: B: Sezgileri güçlü, önsezileri ile hareket edebilen

E: Sorunlarından kurtulmak adına mücadele ortaya koyan

R: Sert yapılı

N: Sağduyu sahibi

A: Enerjik, atılgan, canlı, hareketli Bu isme sahip olan kişilerin güçlü önsezilerini kullanarak doğru kararlar aldıkları ve doğru adımlar attıkları biliniyor. Mücadeleci bir yapıları olduğu için karşılaştıkları zorluklar karşısında asla pes etmeyen bu kişiler, her türlü problemin üstesinde gelebiliyorlar. Sert bir yapıya sahip olmalarına rağmen girişken oldukları için girdikleri ortama enerji katabiliyorlar ve çevrelerinde oldukça seviliyorlar. Soğukkanlı oluşları ve pozitif yaklaşımları da onlara pek çok alanda avantaj sağlıyor.