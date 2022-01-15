Berna Keklikler kimdir? Survivor yarışmacısı Berna Keklikler kaç yaşında ve nereli?

Almanya doğumlu Berna Keklikler, Almanya'da katıldığı bir güzellik yarışmasıyla dikkatleri üzerine topladı. 2017 yılında Survivor'a katılarak geniş kitlelerce tanınan Keklikler, Survivor All Star 2022 sezonunun iddialı yarışmacıları arasında yer alıyor.

BERNA KEKLİKLER KİMDİR?

1989 yılında Almanya'da doğan Berna Keklikler, bir süredir İstanbul’da yaşıyor. Üniversitede ekonomi eğitimi alan Keklikler, Almanya’da katıldığı Miss Turkuaz Germany güzellik yarışmasını kazanarak dikkatleri üzerine topladı. Modellik yapan Keklikler; fitness, yüzme, voleybol ve crunch sporlarıyla da ilgileniyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programında birinci olan Berna Keklikler, Survivor 2017 kadrosuna girmeye hak kazanmıştı.

