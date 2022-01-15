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Berna Keklikler kimdir? Survivor yarışmacısı Berna Keklikler kaç yaşında ve nereli?

15.01.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 yılında Survivor'da Gönüllüler takımında yarışan Berna Keklikler, Survivor All Star 2022 sezonuyla ekrana geri döndü. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Keklikler'in hayatına dair detaylar merak konusu oldu.

Berna Keklikler kimdir? Survivor yarışmacısı Berna Keklikler kaç yaşında ve nereli?

Almanya doğumlu Berna Keklikler, Almanya'da katıldığı bir güzellik yarışmasıyla dikkatleri üzerine topladı. 2017 yılında Survivor'a katılarak geniş kitlelerce tanınan Keklikler, Survivor All Star 2022 sezonunun iddialı yarışmacıları arasında yer alıyor.

Berna Keklikler kimdir? Survivor yarışmacısı Berna Keklikler kaç yaşında ve nereli?

BERNA KEKLİKLER KİMDİR?

1989 yılında Almanya'da doğan Berna Keklikler, bir süredir İstanbul’da yaşıyor. Üniversitede ekonomi eğitimi alan Keklikler, Almanya’da katıldığı Miss Turkuaz Germany güzellik yarışmasını kazanarak dikkatleri üzerine topladı. Modellik yapan Keklikler; fitness, yüzme, voleybol ve crunch sporlarıyla da ilgileniyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programında birinci olan Berna Keklikler, Survivor 2017 kadrosuna girmeye hak kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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