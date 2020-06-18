Berna Laçin'den hafta sonu sokağa çıkma yasağı paylaşımı

Hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili yeni bir karar alındı. 20 Haziran’da gerçekleşecek olan Liselere Giriş Sınavı sebebiyle sınav günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sınava bir gün kala açıklanan bu kısıtlama haberinin ardından Berna Laçin yine bir paylaşımla gündem oldu.

Henüz, getirilen kısıtlamanın içeriğinin tüm günü kapsayıp kapsamayacağı belirsizliğini korurken Laçin, kısıtlamanın tüm günü kapsayacağı fikri üzerinden şu paylaşımda bulundu:

“Sınavlar süresince sokağa çıkma yasağı elbette doğru karar ama! Günlerden olmuş perşembe, bu önceden ilan edilse, kafeler vs ona göre malzemesini az alsa, kendini ayarlasa, daha iyi olmaz mı! Şimdi bunu söyleyince “muhalif” deniyor! Emekten, insandan yana olmak gönül borcu...”

