MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berna Laçin: Dolaşmam lazım diyenlere, evde kal dedirtmişler

Berna Laçin: Dolaşmam lazım diyenlere, evde kal dedirtmişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 16:22 | Son Güncelleme

Oyuncu Berna Laçin, bir telefon operatörünün başlattığı ünlü isimlerin seslerinden yapılan 'evinde kal' çağrıları hakkında dikkat çeken bir tespitte bulundu.

Berna Laçin: Dolaşmam lazım diyenlere, evde kal dedirtmişler

Sosyal medyada bir anda gündem maddesi haline gelen ünlü isimlerin sesinden yapılan ‘evinde kal’ çağrısına oyuncu Berna Laçin’den ilginç bir tepki geldi.

Bugün yakınlarıyla görüşme yapmak için telefona sarılanlar Murat Boz ya da Hülya Avşar’ın sesiyle karşılaştı. Kendilerine evde kal şeklinde telkinde bulunan ünlü isimlerin sesini duyan kimi telefon kullanıcıları bundan memnun kalırken kimileri de bu mesajların gereksiz olduğunu iddia etti.

Bu paylaşımlara tepki gösterenlerden biri de oyuncu Berna Laçin oldu. Ancak Laçin konuya son derece farklı bir açıdan baktı ve bu mesajları seslendirmek için tercih edilen Murat Boz ve Hülya Avşar isimlerine gönderme yaparak kısa bir süre önce sokaktan yaptıkları paylaşımları hatırlattı ve şunları söyledi:

bernalacin-twitter

“Bu telefonda karşımıza çıkan ünlüler ilginç seçimler olmuş , ne kadar “aaa evde kalamam açık havada yürüyüş yapmam, güzel havada dolaşmam lazım” diye video çeken varsa “evde kal” dedirtmişler galiba, yahu hiç bakmadınız mı seçerken! Herkes evde zaten bir onlar dışarıda”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
Fulya Zenginer çalışmak zorunda olanlara teşekkür ettiFulya Zenginer çalışmak zorunda olanlara teşekkür etti
Makyajsız haliyle şaşırttıMakyajsız haliyle şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berna Laçin, sosyal medya,

En Çok Okunan Haberler

ABD, koronavirüs salgının merkezi oldu

ABD, koronavirüs salgının merkezi oldu

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Koca duyurdu! Can kaybı 75'e vaka sayısı 3629'a yükseldi

Bakan Koca duyurdu! Can kaybı 75'e vaka sayısı 3629'a yükseldi

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun duyurdu

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun duyurdu

Semt pazarlarına 'koronavirüs' düzenlemesi

Semt pazarlarına 'koronavirüs' düzenlemesi

Belediye Başkanı duyurdu: İlk kaybımızı verdik, yayılıyor

Belediye Başkanı duyurdu: İlk kaybımızı verdik, yayılıyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

TV8'den Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir için flaş karar!

TV8'den Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir için flaş karar!

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TikTok hesabı açan Selen Görgüzel kızıyla dans videosu paylaştı

TikTok hesabı açan Selen Görgüzel kızıyla dans videosu paylaştı

Nihat Doğan'ın Kabe paylaşımına tepki yağdı! 'Buyur sen git!'

Kabe paylaşımına tepki yağdı! 'Buyur sen git!'

Fulya Zenginer çalışmak zorunda olanlara teşekkür etti

Fulya Zenginer çalışmak zorunda olanlara teşekkür etti

Kardashian kardeşler tekme tokat kavga etti! Küfürler havada uçuştu

Yok böyle kavga! Tekme tokat; küfürler havada uçuştu

Meltem Miraloğlu: Partick iyi bir eş değil ama iyi bir baba

Sessizliğini bozdu! 'İyi bir eş değil ama..'

Sokaktaki objeleri yalayan Alman rapçi gözaltına alındı

Sokaktaki objeleri yalayan Alman rapçi gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.