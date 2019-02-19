Berna Laçin Medine paylaşımıyla ilgili davadan beraat etti

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hakkında açılan davaya dair açıklama yaptı.

Berna Laçin, geçen yılın kasım ayında "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez" şeklindeki paylaşımından dolayı, 'halkın dini değerlerini alenen aşağılama' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

Duruşmada savunma yapan sanık Berna Laçin, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “İddianameye konu olan tweeti ben attım ancak bu paylaşımda dinle ilgili içerik yoktur. Konu etiketi idamdır. Günlük hayatta karşılığı yoktur sadece sanal dünyada kalmış bir olaydır” şeklinde konuşmuştu.

Oyuncu Berna Laçin hakkında açılan davadan beraat ettiğini twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

