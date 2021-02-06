Berra isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu?

Aileler doğacak bebekleri için isim seçerken o ismin sahip olduğu anlamlara ve hatta analizlerine oldukça dikkat ediyor. Özellikle bazı popüler isimler aileler tarafından daha sık araştırılıyor. Dünyaya gelecek olan çocuklarına Berra ismini koymayı düşünen anne ve baba adayları Berra isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Berra ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...
Kız isimlerinden olan Berra, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almıyor. Ancak bu ismin çok sayıda anlamı olduğu biliniyor. Bilinen anlamları arasında doğru sözlü, hayır işleyen kimse ve bereketli olan anlamları bulunuyor.
Bazı aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Arapça kökenli olan bu isim Kur'an'da geçen isimler arasında yer alıyor. Bu isme Kuran’da Ahzab Suresi 69. ayette rastlamak mümkün.
Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Berra isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:
Bu isme sahip olan kişilerin girişken oldukları biliniyor. Bu nedenle çevrelerine daima enerji saçıyorlar. Mücadeleci yapıları nedeniyle karşılarına ne türlü bir zorluk çıkarsa çıksın mücadeleden asla vazgeçmiyorlar ve sorunun kolayca üstesinden geliyorlar. Her ne kadar enerjik olsalar da yeni girdikleri ortamda sert yapıları ile de dikkat çekiyorlar.
Arapça kökenli bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almıyor. Ancak isminin manasının doğru sözlü, hayır işleyen kimse ve bereketli olan olduğu biliniyor. İsimlerin anlamlarının ve analizlerinin yanı sıra fallarına dair de bazı yorumlamalar yapılabiliyor.
Lider özellikleri ve yöneticilik yetenekleriyle dikkat çeken bu kişilerin organizasyon becerilerinden dolayı bu alanlarda çalışmaları öneriliyor. Güçlü kişilikleriyle hayatta başarıyı kolayca yakalayabiliyorlar. Sonuç odaklı ve kararlı oldukları için maddi anlamda da sorun yaşamıyorlar. Yine de sert yapılarını karşılarına çıkan her insana göstermemelerinde fayda var. Duygusuz davranmaları çevrelerini ve dolaylı olarak kendilerini mutsuz etmelerine yol açabiliyor.
Berra isminin yanına yakışan isim olarak ise Zeynep, Naz, Ece, Su, Özlem, Melike ve Melis isimleri önerilebiliyor.
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