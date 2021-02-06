Berra isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu?

Aileler doğacak bebekleri için isim seçerken o ismin sahip olduğu anlamlara ve hatta analizlerine oldukça dikkat ediyor. Özellikle bazı popüler isimler aileler tarafından daha sık araştırılıyor. Dünyaya gelecek olan çocuklarına Berra ismini koymayı düşünen anne ve baba adayları Berra isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Berra ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...

BERRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız isimlerinden olan Berra, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almıyor. Ancak bu ismin çok sayıda anlamı olduğu biliniyor. Bilinen anlamları arasında doğru sözlü, hayır işleyen kimse ve bereketli olan anlamları bulunuyor.

Bazı aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Arapça kökenli olan bu isim Kur'an'da geçen isimler arasında yer alıyor. Bu isme Kuran’da Ahzab Suresi 69. ayette rastlamak mümkün.

BERRA İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Berra isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri: