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Berrak Tüzünataç, Şevval Şahin’in eski sevgilisi ile görüldü! Aşk mı yaşıyorlar?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.05.2024 10:29
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Son olarak Çağatay Ulusoy ve Salih Bademci'nin başrolünü paylaştığı Terzi dizisinde rol alan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Tüzünataç, Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'in eski sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile görüntülendi. Aşk iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü.

Berrak Tüzünataç, Şevval Şahin’in eski sevgilisi ile görüldü! Aşk mı yaşıyorlar?

Elveda Rumeli, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Terzi gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç şimdi de özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Berrak Tüzünataç ile Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'in eski sevgilisi işletmeci Murat Kazancıoğlu, Arnavutköy'deki bir mekânda buluştu.

şahin muray

AŞK SORULARI GELİNCE...

Murat Kazancıoğlu ile baş başa akşam yemeği yiyen Berrak Tüzünataç, mekân çıkışında aşk iddialarına yanıt verdi.

BERRAK

Berrak Tüzünataç,"Murat arkadaşım. Beraber akşam yemeği yedik" dedi.

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