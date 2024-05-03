Berrak Tüzünataç, Şevval Şahin’in eski sevgilisi ile görüldü! Aşk mı yaşıyorlar?

Elveda Rumeli, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Terzi gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç şimdi de özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Berrak Tüzünataç ile Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'in eski sevgilisi işletmeci Murat Kazancıoğlu, Arnavutköy'deki bir mekânda buluştu.

AŞK SORULARI GELİNCE...

Murat Kazancıoğlu ile baş başa akşam yemeği yiyen Berrak Tüzünataç, mekân çıkışında aşk iddialarına yanıt verdi.

Berrak Tüzünataç,"Murat arkadaşım. Beraber akşam yemeği yedik" dedi.







