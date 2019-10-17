Beş saniye kuralı nedir? Yere düşen bir şeyi 5 saniye içinde yerseniz...

Beş saniye kuralı nedir? Halk arasında 5 saniye kuralı olarak bilinen teori, yere düşen yiyeceklerin ilk birkaç saniyede yerden alınması durumunda yenebileceğini ifade eder. İnanışa göre yere düşen yiyeceğe bakterilerin yerleşmesi için gereken sürenin 5 saniyeden uzun olması.

2007 yılında Clemson Üniversitesi'nde konuyla ilgili bir çalışma yapıldı. Çalışmanın sonucu ise; yiyeceğin 5 saniye ya da bir dakika yerde kalması yiyeceğe geçen bakteri miktarını etkilemiyor. Durumu etkileyen şey ise yiyeceğin düştüğü yerdeki toplam bakteri miktarının düşen yiyeceğin yenilebilir olup olmamasını belirlediği gözlemlendi. Yani önemli olan yerde ne kadar kaldığı değil, yerdeki bakteri oranı olduğu ortaya kondu.

Bilim insanları, bu duruma ek olarak yiyeceğin düştüğü zeminin yapısının da önemli olduğunu açıkladı. Zemin tahta ya da kalebodur olduğunda, halılara düşen yiyeceklere bakteri geçişinin daha az olduğu gözlemlendi. Araştırma kapsamında aynı miktarda bakteri bırakılan halı, tahta ve kalebodur yüzeyler arasında, halıdan yiyeceğe geçen bakteri miktarı yüzde 1 iken, diğer iki zeminde bu oran yüzde 48 ile 71 oldu.

Uygulamalı ve Çevresel Mikrobiyoloji Dergisi'nde yayınlanan farklı bir çalışmada ise, zamanın bir rol oynadığı belirtilmektedir. Yiyecekleriniz yerde ne kadar uzun süre kalırsa, o kadar fazla bakteri kendilerini buna bağlar. Biz yapılan bilimsel araştırmaları sizlerle paylaştık, artık karar size kalmış sevgili okur :)

