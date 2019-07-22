Beşiktaş Esports, Pubg Europe League’de!

1 Haziran’da kurulduğundan bu yana tam kadro değişimi yaşayan takım, 10 Ekim 2018 itibariyle, LuX, SIMSYOFDOOM, TomiL ve ultra dörtlüsü ile mücadele ediyor. Beşiktaş Esports, PUBG Europe League Contenders 2019’da alınan 7.lik ve PEL 2019 Kick-Off Cup’da alınan 6.lığın ardından PEL Promo Turnuvasındaki başarısının ardından lige dahil oldu.

Kaan “Fujitora” Çekli, Beşiktaş Esports’da!

