Beşiktaş Esports, Pubg Europe League’de!

1 Haziran’da kurulduğundan bu yana tam kadro değişimi yaşayan takım, 10 Ekim 2018 itibariyle, LuX, SIMSYOFDOOM, TomiL ve ultra dörtlüsü ile mücadele ediyor. Beşiktaş Esports, PUBG Europe League Contenders 2019’da alınan 7.lik ve PEL 2019 Kick-Off Cup’da alınan 6.lığın ardından PEL Promo Turnuvasındaki başarısının ardından lige dahil oldu.
WAIT FOR US #PEL!— Beşiktaş Esports (@bjkesports) July 18, 2019
Avrupa'nın iyi #PUBG ligi olan PEL'e yükseldik! Hak ettiğimiz yerdeyiz! Tebrikler çocuklar! @Tomi_L @BJK_SIMSY @BJK_LuX @ultraztaR
We've been promoted to PEL! We are proud of you boys, we are where we belong!#Beşiktaş????@PEL_Esports @PUBG_TUR pic.twitter.com/rDU6h1gooR
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