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Beşiktaş Esports'un yeni koçu belli oldu!

Yusuf Kokden Yusuf Kokden
ESPOR  | 19.12.2018 14:51 | Son Güncelleme

Önümüzdeki sezon Şampiyonluk Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş Esports, takımın koçluk görevine Güney Koreli GalB'yi getirdi.

Beşiktaş Esports'un yeni koçu belli oldu!

Önümüzdeki sezon Şampiyonluk Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş Esports, takımın koçluk görevine Güney Koreli GalB'yi getirdi. Daha öncesinde ülkemizde Team Aurora'da görev alan GalB, en son LCK’ye yükselen DAMWON Gaming ekibinde koçluk görevinde bulunmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Esports eSpor

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