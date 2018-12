Beşiktaş Esports'un yeni koçu belli oldu!

Önümüzdeki sezon Şampiyonluk Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş Esports, takımın koçluk görevine Güney Koreli GalB'yi getirdi. Daha öncesinde ülkemizde Team Aurora'da görev alan GalB, en son LCK’ye yükselen DAMWON Gaming ekibinde koçluk görevinde bulunmuştu.

We've seen him promoting to LCK with DAMWON and here in TCL before! The veteran GalB will be coaching our team for the next season. Welcome!



