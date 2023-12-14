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Beşiktaş'ta Aboubakar'dan iddialara açıklama geldi! 5 futbolcu kulübe ihtar çekti

14.12.2023 20:28 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, "Artık bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç işlemi yapmadım. Geçen yaz, sezon bittikten sonra ve sezon başlamadan önce saçlarıma işlem yapmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı" dedi.

Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta alınan Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından 5 futbolcu kadro bırakılmıştı. Kadro dışı bırakılan 5 futbolcudan birisi olan Vincent Aboubakar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla açıklamalarda bulundu.

"ARTIK BU SAÇMA SUÇLAMALARA SON VERELİM"

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Bu sezon kulüpte hiç kimseyle tartışma yaşamadığını ve disiplinsiz bir davranışta bulunmadığını ifade eden Aboubakar, "Artık bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç işlemi yapmadım. Geçen yaz, sezon bittikten sonra ve sezon başlamadan önce saçlarıma işlem yapmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı. Hiçbir şey. Bu sezona kadar 11 gol 3 asist yaptım. Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol attım. Ve hepsinden önemlisi, sözleşmeli olduğum her dakika tüm çabamı ve konsantrasyonumu takıma veriyorum. Kulüp zaten durumu yeniden değerlendirdi ve bana entegrasyonumu onaylayan bir e-posta gönderdi. Bu yüzden lütfen yasal işlem konusu olabilecek asılsız suçlamaları bırakın ve işimi yapmama izin verin" şeklinde konuştu.

KULÜBE İHTAR ÇEKTİLER

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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 isim kulübe ihtar çekti. Futbolcuların hafta sonu takımla antrenmanlara dönmesi bekleniyor.

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