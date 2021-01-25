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  4. Beşiktaş'ta dehşet! Kağıt toplayıcısı 3 kişiyi bıçakladı

Beşiktaş'ta dehşet! Kağıt toplayıcısı 3 kişiyi bıçakladı

25.01.2021 12:53 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta dehşet! Kağıt toplayıcısı 3 kişiyi bıçakladı

Beşiktaş'ta kağıt toplayıcısı, yolda yürüyen 2'si kadın 3 kişiyi bıçaklayarak yaraladı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olay, Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen şüpheli, yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişiye henüz bilinmeyen nedenle saldırdı.

Saldırgan, 3 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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HER YERDE ARANIYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganı arıyor.

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(DHA)

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