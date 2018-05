Beşiktaş, Tosic transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, başarılı savunma oyuncusu Dusko Tosic'in Çin ekibi Guangzhou'ya transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dusco Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

ÇİN EKİBİ TRANSFERİ AÇIKLADI

Guangzhou R&F kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Beşiktaş'la kesin anlaşmaya varıldığını belirtti. Resmi açıklamada Sırp oyuncu Dusko Tosic'le 2.5 yıllık anlaşma yapıldığı açıklandı. Transferin 5 milyon euro karşılığında gerçekleştiği öğrenilirken; Tosic'in 500 bin euroluk alacağı hesaba katılınca Beşiktaş'ın kasasına bu transferle 4.5 milyon euro civarı bir rakam girecek.

TOSIC BÖYLE VEDA ETTİ

Çin'e transfer olan Dusko Tosic, İnstagram hesbından yaptığı açıklamayla Beşiktaş'a veda etti.

İşte Tosic'in veda açıklaması;

"Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu kulüp ve taraflarlar için ne desem çok az, 3 yıl boyunca Türkiye'nin en büyük kulübü olan Beşiktaş forması giymek ve bu büyük taraflarlar önünde maçlara çıkmak benim için her zaman gurur vericiydi. Lütfen bu sene şampiyon olamadığımız için üzülmeyin biz takım olarak elimizden gelen herşeyi yaptık, maalesef başaramadık. Bu kulüp ve bu taraflar her şeyin en iyisini hak ediyor. Siz bu takımın, teknik direktörünün ve kulüp başkanının her zaman arkasında durun. Siz her zaman iyi ve kötü zamanımda arkamda durdunuz, onun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Her maça sizin bu manevi desteğinizle çıkmam, içimdeki Beşiktaş sevgisini gittikçe büyüttü. Bu sevgiyi her maça çıktığımda ortaya koymaya çalıştım. Beşiktaş benim için bir aile gibi oldu, gidiyorum lakin uzakta da olsam içimdeki Beşiktaş sevgisi her zaman kalacak, uzaktan da olsa sevmeye devam edeceğim."