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Beşiktaş yenilgisi sonrası Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristian Baroni'den tepki! Kendi hesabından paylaştı

03.04.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 10 kişi rakibine 4-2 mağlup olduğu Beşiktaş derbisi sonrası Sarı-Lacivertliler'in eski yıldızı Cristian Baroni'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş yenilgisi sonrası Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristian Baroni'den tepki! Kendi hesabından paylaştı

Zirve yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde kazanan 4-2'lik skorla konuk ekip Beşiktaş olurken, Siyah-Beyazlılar'ın 10 kişi kaldığı mücadelede Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etmesi büyük yankı uyandırdı.

Alınan bu sonuç sonrası Fenerbahçe camiasına tepkiler sürerken, Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Cristian Baroni de bir paylaşımda bulundu.

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"BİRAZ DAHA SAYGI LÜTFEN"

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu 4-2'lik mağlubiyet sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu onurlu forma çok ağırdır, biraz daha saygı lütfen. Seni seviyorum Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

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Fenerbahçe'de 200 resmi maça çıkan Cristian Baroni, sarı-lacivertli forma altında 29 gol ve 23 asistlik performansa imza attı. Eski futbolcu, Fenerbahçe ile 2 şampiyonluk yaşadı.

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