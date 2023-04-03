Beşiktaş yenilgisi sonrası Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristian Baroni'den tepki! Kendi hesabından paylaştı

Zirve yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde kazanan 4-2'lik skorla konuk ekip Beşiktaş olurken, Siyah-Beyazlılar'ın 10 kişi kaldığı mücadelede Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etmesi büyük yankı uyandırdı.
Alınan bu sonuç sonrası Fenerbahçe camiasına tepkiler sürerken, Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Cristian Baroni de bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu 4-2'lik mağlubiyet sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu onurlu forma çok ağırdır, biraz daha saygı lütfen. Seni seviyorum Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de 200 resmi maça çıkan Cristian Baroni, sarı-lacivertli forma altında 29 gol ve 23 asistlik performansa imza attı. Eski futbolcu, Fenerbahçe ile 2 şampiyonluk yaşadı.