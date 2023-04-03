Beşiktaş yenilgisi sonrası Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristian Baroni'den tepki! Kendi hesabından paylaştı

Zirve yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde kazanan 4-2'lik skorla konuk ekip Beşiktaş olurken, Siyah-Beyazlılar'ın 10 kişi kaldığı mücadelede Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etmesi büyük yankı uyandırdı.

Alınan bu sonuç sonrası Fenerbahçe camiasına tepkiler sürerken, Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Cristian Baroni de bir paylaşımda bulundu.

"BİRAZ DAHA SAYGI LÜTFEN"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu 4-2'lik mağlubiyet sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu onurlu forma çok ağırdır, biraz daha saygı lütfen. Seni seviyorum Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Fenerbahçe'de 200 resmi maça çıkan Cristian Baroni, sarı-lacivertli forma altında 29 gol ve 23 asistlik performansa imza attı. Eski futbolcu, Fenerbahçe ile 2 şampiyonluk yaşadı.

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