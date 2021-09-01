Beste Açar'dan İpek Açar'a: Bu olay kalbimi acıttı

Kayahan'ın kızı Beste Açar, babasının vefatından sonra İpek Açar Kömürcü ve Alper Kömürcü’nün, sanatçıya ait Balıkesir Gömeç’teki evde kalmalarına tepki göstermişti.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz'a konuk olan Beste Açar, programda da konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Açar, “Benim reklama ihtiyacım yok. Hiç kimse suçlu değil. Kalbimi acıtan şeyi söyleyeyim. Babamı kaybettikten sonra Gömeç’teki o eve hiç adım atmadım. Çünkü babamın bana oradan el sallayışı aklıma geliyor. Babamın büyük oğluma orada ilk yüzmeyi öğrettiği anlar aklıma geliyor. O evde benim de hakkım var. Kız kardeşim, İpek ve ben. Üçümüzün tapusu var. Babam ile İpek o evde evlenmişti. Şu anda kimse yaşamıyor ama şimdiki eşinin ailesiyle birlikte orada kalıyor olmaları benim kalbimi acıttı. Bir telefonla bunu öğrenmek beni üzdü" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beste Açar’ın babası Kayahan’ın mezarı başında bir paylaşım yapmış ve İpek Açar Kömürcü’ye yeniden evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanmaya devam ettiği için tepki göstermişti.

Açar, “Bedenler sonludur ancak varlığımız enerjetik formda sonsuzdur ve her zaman iletişim mümkündür. Babam diyor ki; İpek Hanım evlendiği için soyadımı kullanmasına iznim yoktur" demişti.

İpek Açar Kömürcü ise bu sözlere sert bir karşılık vermiş ve “Öbür dünyada olan babamla konuştum diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm; Türkiye Cumhuriyeti’nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım. Ben böyle olmasını istiyorum" demişti.

