MAGAZİN

Besteci Altan Çetin'den Acun Medya'ya tazminat davası

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2019 16:19 | Son Güncelleme

Söz yazarı ve besteci Altan Çetin, kendisine ait 13 eseri izin almadan 3 yarışma programında 111 kez kullandığını ileri sürdüğü Acun Medya şirketine 35 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Besteci Altan Çetin'den Acun Medya'ya tazminat davası

2000'li yıllara damgasını vuran şarkılara imzasını atan söz yazarı ve besteci Altan Çetin, kendisine ait 13 eseri izin almadan 3 yarışma programında 111 kez kullandığını ileri sürdüğü Acun Medya şirketine 35 bin TL'lik tazminat davası açtı.

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İstanbul Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemesine avukatı aracılığıyla dava açan Altan Çetin dilekçesinde 2000'li yıllarda eserleriyle bugünkü Türk toplumunun hafızasında kalıcı olarak yer alan eserlerin sahibi olduğunu belirtti.

ACUN'A TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Acun Medya'nın 13 eserini, 3 yarışma programında 111 kez kullandığını ileri süren Altan Çetin, eserlerinin orkestra eşliğinde yarışmacı, sunucu ve vokaller eşliğinde yorumlandığını belirtti. Kendisinden izin alınmadan kullanılan eserleri için Altan Çetin, 10 bin TL maddi, 15 bin TL manevi toplam 35 bin TL tazminat istedi. (DHA)

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