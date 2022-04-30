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Beta Berk Bayındır'ın sevgilisi Simla Ener son fotoğrafını paylaştı! "Güzel uyu canım Berk’im"

30.04.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe Rap'in genç yeteneği Beta lakabıyla biline Berk Bayındır 8. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Yaşanan feci olayda Berk Bayındır'ın sevgilisi Simla Ener'in de evde olduğu öğrenilirken Ener o anları, "3-4 gündür birlikte kalıyorduk. Balkona çıktı. Balkon demirlerinden sarkarken gördüm. Arkasından koştum ama düşerken gördüm" şeklinde anlatmıştı. Simla Ener sevgilisi Beta Berk Bayındır'ın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa, "Güzel uyu canım Berk'im" notunu düştü.

Beta Berk Bayındır'ın sevgilisi Simla Ener son fotoğrafını paylaştı! "Güzel uyu canım Berk’im"

Beta Berk Bayındır, 25 Nisan'da İstanbul Kağıthane'de oturduğu lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Polis, Beta'nın sır ölümünü aydınlatmak için harekete geçti. Yaşanan korkunç olay sırasında evde sevgilisi Simla Ener'in de olduğu öğrenildi.

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Karakolda ifade veren Simla Ener, "3-4 gündür birlikte kalıyorduk. Sabah uyandığımızda Berk'in olağan dışı hareketleri vardı. Balkona çıktı.

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BALKON DEMİRLERİNDEN SARKARKEN GÖRDÜM'

Balkon demirlerinden sarkarken gördüm. Arkasından koştum ama düşerken gördüm" dedi. Öte yandan Beta, geçtiğimiz yıl trafik kazası geçirmiş tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalmıştı.

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Son pozunda da tekerlekli sandalyeler ve yürüteç ile poz veren talihsiz genç, paylaşımına 'Herkesin iki arabası var' notunu düşmüştü.

SİMLA ENER'DEN BETA PAYLAŞIMI

Berk Bayındır'ın sevgilisi Simla Ener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beta'nın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı.

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BETA'NIN SON FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI: 'GÜZEL UYU CANIM BERK'İM'

Yaptığı duygu dolu paylaşıma "24.04.2022 Son akşam yemeği. Son fotoğraf. Güzel uyu canım Berk'im" notunu düşerek yürekleri yaktı.

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