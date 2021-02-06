Betül isminin anlamı nedir? İşte bu isme sahip ünlüler

Aileler çocuklarına isim seçerken isimlerin anlamlarını, analizlerini ve soyadı ile uyumlarını detaylı bir şekilde araştırıyor. Dünyaya gelecek olan çocuklarına Betül ismini koymayı düşünen anne ve baba adayları Betül isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Betül ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...

BETÜL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız isimlerinden olan Betül, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde bu ismin ilk anlamı olarak "namuslu, temiz kadın" anlamı yer alıyor. İsmin diğer anlamları ise "Allah'ın emri", "Hazreti Meryem'in ve Hazreti Fatma'nın lakapları" ve "ana ağaçtan ayrılıp, ayrı kök salan fidan" olarak belirtiliyor.

Bazı aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Bu isim Kur'an'da geçen adlar arasında yer almıyor olsa da ailelerin bu ismi çocuklarına koymalarının önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı çiftinin kız çocuklarından bir tanesinin ismi de Betül Yasemin. Çift diğer çocuklarına ise Ayşe Ela ismini koydu. Bu isme sahip çok sayıda ünlü de bulunuyor. İşte onlardan birkaçı: