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Betül isminin anlamı nedir? İşte bu isme sahip ünlüler

06.02.2021 19:29 | Son Güncelleme:
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Betül isminin anlamı nedir? İşte bu isme sahip ünlüler

Aileler çocuklarına isim ararken çok sayıda isme bakıyor. Seçim sırasında adların anlamları, soyadı ile uyumu ve analizleri de büyük önem taşıyor. Anne ve baba adaylarının sıkça tercih ettiği isimlerden bir tanesi de Betül ismi. Bu nedenle çocuklarına bu ismi vermeyi düşünen aileler Betül isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte bu güzel ismin manası...

Aileler çocuklarına isim seçerken isimlerin anlamlarını, analizlerini ve soyadı ile uyumlarını detaylı bir şekilde araştırıyor. Dünyaya gelecek olan çocuklarına Betül ismini koymayı düşünen anne ve baba adayları Betül isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Betül ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...

BETÜL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız isimlerinden olan Betül, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde bu ismin ilk anlamı olarak "namuslu, temiz kadın" anlamı yer alıyor. İsmin diğer anlamları ise "Allah'ın emri", "Hazreti Meryem'in ve Hazreti Fatma'nın lakapları" ve "ana ağaçtan ayrılıp, ayrı kök salan fidan" olarak belirtiliyor.

Bazı aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Bu isim Kur'an'da geçen adlar arasında yer almıyor olsa da ailelerin bu ismi çocuklarına koymalarının önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı çiftinin kız çocuklarından bir tanesinin ismi de Betül Yasemin. Çift diğer çocuklarına ise Ayşe Ela ismini koydu. Bu isme sahip çok sayıda ünlü de bulunuyor. İşte onlardan birkaçı:

  • Betül Demir (şarkıcı)
  • Betül Arım (oyuncu)
  • Betül Dünder (şair)
  • Betül Aşçıoğlu (oyuncu)
  • Betül Tarıman (şair)

BETÜL İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Betül isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:

  • B: Sezgileri güçlü, öz sezilerine güvenen
  • E: Ruhsal dünyası karmaşık, ani iniş ve çıkışları olan, sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşayabilen, insancıl
  • T: Duygularını ifade etmekte zorlanan, ketum
  • Ü: Durağan ve ayakları yere sağlam basan
  • L: Yetenekli, sanatsal yönü gelişmiş

Bu isme sahip olan kişilerin duygusal bir yapıları olduğu biliniyor. Özellikle şefkatli, iyi huylu ve merhametli yapıları ile çevrelerinde çokça seviliyorlar. Başkalarını mutlu etmekten çok hoşlandıkları için çevrelerine daima iyi bir enerji veriyorlar. Evlerine çok düşkün olan bu kişiler aşkı doyasıya yaşamayı da seviyorlar. Sanatsal yetenekleri fazla olmakla beraber iletişim becerileri de çok güçlü oluyor. Dolayısıyla bu alanlarda bir iş seçimi yapabiliyorlar. Seyahat etmeye bayılan bu insanlar hayatı yaşayarak öğrenmeyi tercih ediyorlar.

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BETÜL İSMİNİN MANASI

Arapça kökenli bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde namuslu, temiz kadın, Allah'ın emri, ana ağaçtan ayrılıp, ayrı kök salan fidan manaları bulunuyor. İsimlerin anlamlarının ve analizlerinin yanı sıra fallarına dair de bazı yorumlamalar yapılabiliyor.

Genellikle mutlu bir hayat yaşayan ve tanıştıkları herkese sıcakkanlı yaklaşan bu kişiler çevrelerine de güven veriyorlar. Ancak duygularıyla hareket ettikleri ve herkesi kendileri gibi gördükleri için zaman zaman üzülebiliyorlar. Bu nedenle duygusal kararlar alırken mantıklarını da devreye sokmaları gerekebiliyor. Sevdikleri için her şeyi yapabilecek bir yapıda olmaları daima hem kendilerini hem de çevrelerini mutlu etmelerini sağlıyor.

Betül isminin yanına yakışan isim olarak ise Melek, Naz, Nur, Zeynep, Yasemin, Sena, Elif, Buse, Buket, Melis, Kübra, Nisa ve Sude isimleri önerilebiliyor.

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