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Beyaz bikinisiyle büyüleyen İrem Derici'den olay itiraf: "Artık yaşım geçmiş!"

22.09.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici şu sıralar tekne tatilinin keyfini çıkarıyor. Beyaz bikinisiyle yaptığı sosyal medya paylaşımı olay olan ünlü şarkıcı İrem Derici, tatili sürekli yiyerek geçirdiklerini ifade ederek kendini ti'ye aldı. "Tuzlu sudan keçe gibi olduk. Sürekli köpüş gibi yiyoruz" diyen ünlü şarkıcı gülümseten bir itirafta bulundu. İşte İrem Derici'nin olay olan o paylaşımı...

Beyaz bikinisiyle büyüleyen İrem Derici'den olay itiraf: "Artık yaşım geçmiş!"

İrem Derici sosyal medya hesabında yapığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Tatil yapıp deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü şarkıcı İrem Derici, bu keyifli anları Instagram hesabında paylaşmaktan da geri durmuyor. Her daim söyledikleri olay olan ünlü şarkıcı yine dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İrem Derici'nin derin göğüs dekolteli tekne pozu ise görenleri büyüledi.

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İREM DERİCİ'DEN 'TEKNE TATİLİ' İTİRAFI: "ASLA DUŞ ALMADIM"

Ömründe ilk kez tekne tatili yaptığını söyleyen İrem Derici, "Ölmedim kalmadım çok şükür. Bir buçuk valizle geldim. 3 gündür aynı bikiniyleyim. Asla duş almadım.Tuzlu sudan keçe gibi oldum. Sürekli köpüş gibi yiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Tekne tatilinin korkunç bir şey olduğunu söyleyen İrem Derici "İnanamıyorum! Artık yaşım biraz geçmiş" diyerek kendini ti'ye aldı.

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İREM DERİCİ'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: "AĞLAYARAK AŞAĞIYA İNİYORUM"

İrem Derici açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Güneşin altında maksimum 5 dakika yatıyorum. Sonra ağlayarak aşağıya iniyorum. Ama tatil, tatildir. Dün 12 saat ıuyudum. Tekne beşik gibi salladıkça uyudum."

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