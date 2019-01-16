Beyaz'dan Hadise'ye olay itiraf! 'Bittim içim çekildi'

Beyaz: Bittim, içim çekildi!Hadise, O Ses Türkiye'nin çekimleri esnasında Beyazıt Öztürk'ü görüntüledi ve o anları Instagram'a yükledi.Magazin - 16.01.2019 04:31Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz'un jüri üyesi olduğu 'O Ses Türkiye'de 'Çarpraz Düello'lar başladı. 'O Ses Türkiye'nin kamera arkasını görüntüleyen Hadise ise Beyazıt Öztürk'ün ciddi bir şekilde önündeki kağıda yoğunlaştığını görünce ""Beyaz çok ciddi ve çok heyecanlı" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Beyaz ise, "Bittim, içim çekildi!" itirafında bulundu. O anları Hadise, Instagram hesabından paylaştı. Ayrıca Hadise seyircilerin "Beyaz" diye tezahürat ettiği görüntüleri de sayfasına yükledi.

