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Beyaz Show yeniden dönüyor... Müjdeli haberi Beyazıt Öztürk duyurdu! İşte başlayacağı tarih

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
27.02.2024 13:50
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Acun Ilıcalı katıldığı bir YouTube programında Beyaz Show'un geri döneceğine dair müjdeli haberi duyurmuştu. Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. 21 yıl devam ettirdiği Beyaz Show'a yoğun istek üzerine yeniden başlayacağını söyleyen Öztürk," Nisan'da başlıyoruz" dedi.

Beyaz Show yeniden dönüyor... Müjdeli haberi Beyazıt Öztürk duyurdu! İşte başlayacağı tarih

Bir dönem cuma gecelerinin vazgeçilmez programı olan Beyaz Show'un geri döneceğine dair haberler sosyal medyada gündem olmuştu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ise geçtiğimiz aylarda Beyaz Show programının yeniden başlayacağına dair açıklamalarda bulunmuştu.

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AÇIKLAMA GELDİ

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, yayın tarihi ve içeriği merakla beklenen Beyaz Show'la ilgili Beyazıt Öztürk'ten açıklama geldi.

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21 yıl devam ettirdiği Beyaz Show'a yoğun istek üzerine yeniden başlayacak olan Beyaz, "Çok yakın, Nisan'da başlıyoruz" dedi.

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