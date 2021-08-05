Beyin ameliyatı olan Hülya Duyar'ın son durumu!

Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde tümör olduğu ortaya çıkmıştı. Bugün ameliyata alınan Duyar'dan güzel haber geldi.

Oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hülya'mız ameliyattan çıktı. Prof. Dr. Uğur Türe, ameliyatın çok başarılı geçtiğini belirtti. Hepinize bu süreçte gönderdiğiniz tüm iyi dilekler için çok teşekkür ediyoruz" denildi.

Oyuncu Burcu Binici de Instagram'dan, Hülya Duyar ile çekilen bu karesini, "Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Annem... Hocam... Çok şükür ameliyattan sağ sağlim çıktı. Dua eden, arayan ve soran herkesten Allah razı olsun" notuyla yayınladı.



