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  4. Beyin kanamasından ölmüştü! 11 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Beyin kanamasından ölmüştü! 11 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

13.10.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 11 yıl önce beyin kanamasından ölen M.T.'nin (32), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışma sonucunda, M.T.'nin o dönem patronu olan S.Y. tarafından darp edildiği ve başına vurulan sert cisim sonucunda beyin kanaması geçirip öldüğü belirlendi. Gözaltına alınan S.Y. tutuklandı. İşte olayın detayları...

Beyin kanamasından ölmüştü! 11 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Ocak 2011 tarihinde merkez Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesinde meydana gelen olayda M.T. (32) isimli maktulün şüpheli şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili dosyayı yeniden incelemeye aldı.

Yapılan incelemede maktulün hurdacılık yaptığı tespit edilirken, o dönemdeki çok sayıda arkadaş çevresiyle görüşmeler yapıldı. HTS incelemeleri, saha çalışmaları ve alınan tanık ifadeleri neticesinde maktulün o dönem hurda işinde patronu olan S.Y. ile arasındaki 30 TL alacak verecek konusu yüzünden tartışma çıktığı, M.T.'yi darp ettiği ve başına künt denilen cisimle vurması sonucu beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Muş'un Dilimli Köyü'nde yaptığı operasyonla şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

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cinayet beyin kanaması Mersin
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