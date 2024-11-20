Beyin sapı tümörü nedir? Beyin sapı tümörü belirtileri ve tedavisi

Vücutta yer alan ve çeşitli görevleri ile işlevleri bulunan hücreler olması gerekenden daha fazla büyüyebilir ve bölünebilir. Bu durum da vücutta çeşitli anormal ve aşırı doku büyümelere neden olur. Tümörler de bu doku büyümeleridir ve vücudun çeşitli bölümlerinde oluşabilir.

Beyin sapı tümörü nedir?

Beynin alt kısmında beyni omuriliğe bağlayan kısım olan beyin sapında oluşan tümörler grubu glioma olarak isimlendirilir. Bu bölgede meydana gelen tümörler kendilerini çeşitli belirtiler ile gösterebilir.

Beyin sapında oluşan tümörlerin varlığına dair belirtiler hastanın gelişim bozukluğu yaşamasına da neden olabilir. Kişinin merkezi sisteminde oluşan iyi ya da kötü huylu tümörler kişinin hayati fonksiyonlarında çok önemli bir rol oynamaktadır.

Beyin sapı tümörü belirtileri nelerdir?

Çeşitli nedenler ile tetiklenerek oluşan beyin sapı tümörü belirtileri şu şekilde kendini gösterir:

Yüzde felç ya da his kaybı

Dizartri

Yutma güçlüğü

El yazısının kötüleşmesi

Çift görme

Zayıflama

Dengesiz yürüme

Kusma

Bulantı

Konuşma güçlüğü

Uyuşukluk

Beyin sapı tümörü tedavisi nasıl yapılır?

Tanısı koyulan beyin sapı tümörü tedavisi radyoterapi, kemoterapi, cerrahi yöntemler şeklinde gerçekleştirilir. Ameliyat, radyasyon tedavisi, hedefe yönelik tedavi uygulanarak tümörün temizlenmesi hedeflenir.

En sık tercih edilen tanı yöntemi MR’dır. Beyin sapı tümörü MR bulguları doğrultusunda 5 farklı sınıfa ayrılır. Doktorun tanı koymasından sonra uygun gördüğü şekilde beyin sapı tümörü ameliyatı önerebilir.

Beyin sapı tümörü genetik mi?

Genetik faktörlerin de betin sapı tümörüne neden olabileceği uzmanlar tarafından açıklanmıştır. Ayrıca radyasyon ve radyoaktif ışınların tetiklemesi ile de beyin sapı tümörü oluşabilir.

Çeşitli evreleri bulunan beyin sapı tümörü 4. evresinde tümörün hangi çeşit olduğu son derece önemlidir. Hastada baş ağrısı, kusma, görme bozukluğu gibi etkiler yaşar. Ayrıca tümör ilerlemiş olduğu için denge kaybı ve konuşmada güçlük de görülür.