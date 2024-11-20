HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Beyin sapı tümörü nedir? Beyin sapı tümörü belirtileri ve tedavisi

Beyin sapı tümörü nedir? Beyin sapı tümörü belirtileri ve tedavisi

Ferhan Petek Ferhan Petek
19.11.2024 22:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşitli yaşamsal fonksiyonların kontrol merkezi olan, beynin alt kısmında bulunan, beyin sapı adı verilen ve beyni omuriliğe bağlayan bir kısım bulunur. Beyin sapı denge sağlamaktan kalp atışı hızının ayarlanmasına kadar çeşitli yöntemlerle vücudun geri kalanına mesajlar gönderme görevi üstlenmiştir.

Beyin sapı tümörü nedir? Beyin sapı tümörü belirtileri ve tedavisi

İçindekiler

  • Beyin sapı tümörü nedir?
  • Beyin sapı tümörü belirtileri nelerdir?
  • Beyin sapı tümörü tedavisi nasıl yapılır?
  • Beyin sapı tümörü genetik mi?

Vücutta yer alan ve çeşitli görevleri ile işlevleri bulunan hücreler olması gerekenden daha fazla büyüyebilir ve bölünebilir. Bu durum da vücutta çeşitli anormal ve aşırı doku büyümelere neden olur. Tümörler de bu doku büyümeleridir ve vücudun çeşitli bölümlerinde oluşabilir.

Beyin sapı tümörü nedir?

Beynin alt kısmında beyni omuriliğe bağlayan kısım olan beyin sapında oluşan tümörler grubu glioma olarak isimlendirilir. Bu bölgede meydana gelen tümörler kendilerini çeşitli belirtiler ile gösterebilir.
Beyin sapında oluşan tümörlerin varlığına dair belirtiler hastanın gelişim bozukluğu yaşamasına da neden olabilir. Kişinin merkezi sisteminde oluşan iyi ya da kötü huylu tümörler kişinin hayati fonksiyonlarında çok önemli bir rol oynamaktadır.

Beyin sapı tümörü belirtileri nelerdir?

Çeşitli nedenler ile tetiklenerek oluşan beyin sapı tümörü belirtileri şu şekilde kendini gösterir:

  • Yüzde felç ya da his kaybı
  • Dizartri
  • Yutma güçlüğü
  • El yazısının kötüleşmesi
  • Çift görme
  • Zayıflama
  • Dengesiz yürüme
  • Kusma
  • Bulantı
  • Konuşma güçlüğü
  • Uyuşukluk

Beyin sapı tümörü tedavisi nasıl yapılır?

Tanısı koyulan beyin sapı tümörü tedavisi radyoterapi, kemoterapi, cerrahi yöntemler şeklinde gerçekleştirilir. Ameliyat, radyasyon tedavisi, hedefe yönelik tedavi uygulanarak tümörün temizlenmesi hedeflenir.

En sık tercih edilen tanı yöntemi MR’dır. Beyin sapı tümörü MR bulguları doğrultusunda 5 farklı sınıfa ayrılır. Doktorun tanı koymasından sonra uygun gördüğü şekilde beyin sapı tümörü ameliyatı önerebilir.

Beyin sapı tümörü genetik mi?

Genetik faktörlerin de betin sapı tümörüne neden olabileceği uzmanlar tarafından açıklanmıştır. Ayrıca radyasyon ve radyoaktif ışınların tetiklemesi ile de beyin sapı tümörü oluşabilir.

Çeşitli evreleri bulunan beyin sapı tümörü 4. evresinde tümörün hangi çeşit olduğu son derece önemlidir. Hastada baş ağrısı, kusma, görme bozukluğu gibi etkiler yaşar. Ayrıca tümör ilerlemiş olduğu için denge kaybı ve konuşmada güçlük de görülür.

Beyin sapında kanama nedir, neden olur? Olursa ne olur? Beyin sapında kanama nedir, neden olur? Olursa ne olur?
Beyin sapı nedir, nerededir? eyin sapı nelerden oluşur? Beyin sapı nedir, nerededir? eyin sapı nelerden oluşur?
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Beyin sağlık
En Çok Okunan Haberler
Yönetmelik zorunlu tutuyor! Geç kalmadan alın: Büyük zam yolda, en az yüzde 50 artacak

Yönetmelik zorunlu tutuyor! Geç kalmadan alın: Büyük zam yolda, en az yüzde 50 artacak

MYNET ÖZEL | Asgari ücret zammı için çok net yorum! Özgür Erdursun açıkladı

MYNET ÖZEL | Asgari ücret zammı için çok net yorum! Özgür Erdursun açıkladı

İmamoğlu'ndan MHP' çıkışı: Hazırım!

İmamoğlu'ndan MHP' çıkışı: Hazırım!

Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün: 'Hesap hareketleri' sorusuna çarpıcı yanıt: "Motivasyon içindi"

Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün: 'Hesap hareketleri' sorusuna çarpıcı yanıt: "Motivasyon içindi"

CHP'li ve DEM Partili belediye başkanlarına hapis cezası! 6 yıl 3 ay...

CHP'li ve DEM Partili belediye başkanlarına hapis cezası! 6 yıl 3 ay...

Nasuh Mahruki tutuklandı! İlk açıklama geldi

Nasuh Mahruki tutuklandı! İlk açıklama geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.