Beyin sapı nedir, nerededir? Beyin sapı nelerden oluşur? Beyin sapını oluşturan yapılar ile beyin sapının görevleri ve bölümleri

Vücutta en önemli organ, diğer organların da işlevlerini yerine getirmesi için çeşitli sinyaller gönderen merkez beyindir. Kalp atışının hızı, kan basıncı, nefes alma gibi çeşitli hayati işlevlerin gerçekleştirilmesi beyindeki bölümlere bağlıdır. Sinirler ve kasların kontrolü de beyin aracılığı ile yapılır.

Beyin sapı nedir?

3 farklı bölümden oluşan beyin sapının diğer adı Latince olan truncus encephalidir. Beynin alt kısmında yer alır. Kafa sinirleri aracılığı ile yüzün ve boynun duygusal ve motor inervasyonunu sağlama görevi üstlenmiştir.

Beyin sapının görevlerinin başında beyin dokusunu vücudun diğer kısımlarına bağlamak gelir. Bunun dışında beyin sapı beyinciği omuriliğe bağlar ve vücut sıcaklığı, nefes alıp verme, uyku ya da uyanıklık döngüleri, sindirim, yutma gibi otomatik işlevlerin görülmesini sağlar.

Beyin sapı nerededir?

Beynin en alt kısmında yer alan beyin sapı boynun hemen üst kısmındadır. Çeşitli bölümlerden oluşur. Görme, yürüme, duyma gibi günlük ve hayati işlevlerin gerçekleştirmesinde destekçi olur.

Beyin sapının bölümleri şunlardır:

Orta Beyin (Mezensefalon): En geniş olan ve en üstte yer alan bölümdür.

Pons (Metensefalon): Beyin sapının ön tarafında ve orta kısmında yer alır.

Medulla oblongatan (Omirilik soğanı) : En uzak ve en dar olan kısımdır.

Beyin sapı nelerden oluşur?

Omirilik soğanı, orta beyin ve pons beyin sapını oluşturan yapılardır. Beyin sapı bu bölümlerinin bileşimi olarak tanımlanır. Kişinin hayati işlevlerinin kontrol edilmesinde beyin sapı ve bölümleri çok önemli rol oynar.

İnsanların hayatta kalabilmesi ve çevresindeki değişikliklere uyum sağlayabilmesi için yardımcı olan, vücudun ani ve istemsizce verdiği motor tepkiler beyin sapı refleksleridir. Eylemlerin gerçekleştirebilmesi bilinçli olarak planlanmaz. Beyin sapı tüm bunları yapması için vücuda komut verir.